Indicazioni rialziste per TUI

Indicazioni rialziste per Versum Materials : Chiusura del 13 luglio Risultato positivo per Versum Materials , parte dello S&P-500 , che lievita dello 0,03%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale ...

Indicazioni rialziste per Activision Blizzard : Chiusura del 12 luglio Seduta decisamente positiva per la società che produce videogiochi , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 3,51%. Operatività odierna: Dal punto di vista ...

Indicazioni rialziste per Walt Disney : Chiusura del 12 luglio Risultato positivo per il creatore di Mickey Mouse , parte del Dow Jones , che lievita dello 0,20%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di ...

Indicazioni rialziste per Air Liquide : Chiusura dell'11 luglio Seduta negativa per il produttore di gas , tra i componenti del CAC40 , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,45%, ma che mostra un trend rialzista di medio ...

Indicazioni rialziste per Aeffe : Chiusura del 10 luglio Risultato positivo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , parte del FTSE Italia Star , che lievita dell'1,35%. Operatività odierna: Operativamente,...

Indicazioni rialziste per Carmax : Chiusura del 9 luglio Risultato positivo per Carmax , parte dello S&P-500 , che lievita dello 0,25%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' acquisto di Carmax ai prezzi ...

Indicazioni rialziste per Netflix : Chiusura del 9 luglio Seduta decisamente positiva per la compagnia attiva nel settore dei video on demand , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 2,63%. Operatività odierna: A livello ...

Indicazioni rialziste per Teradata : Chiusura del 6 luglio Risultato positivo per Teradata , parte dello S&P-500 , che lievita dell'1,23%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo ...

Indicazioni rialziste per Procter & Gamble : Chiusura del 2 luglio Risultato positivo per il colosso dei beni di largo consumo , parte del Dow Jones , che lievita dello 0,11%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli ...

Indicazioni rialziste per DIA : Chiusura del 14 giugno Seduta decisamente positiva per Distribuidora Internacional de Alimentacion , parte dell' Ibex 35 , che ha terminato in rialzo del 5,03%. Operatività odierna: Il quadro ...

Indicazioni rialziste per Beiersdorf : Chiusura del 13 giugno Risultato positivo per la compagnia di prodotti per la cura della persona , parte del DAX30 , che lievita dello 1,00%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di Beiersdorf ...

Indicazioni rialziste per EQT : Chiusura del 12 giugno Seduta decisamente positiva per EQT , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 2,34%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per ...

Indicazioni rialziste per Dowdupont : Chiusura del 12 giugno Risultato positivo per Dowdupont , parte del Dow Jones , che lievita dello 0,43%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a ...

Indicazioni rialziste per Linde Ag O.N. Z.Umt : Chiusura dell'11 giugno Seduta decisamente positiva per Linde Ag O.N. Z.Umt , parte del DAX30 , che ha terminato in rialzo dell'1,75%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione ...