India | crolla edificio di sei piani in costruzione | ci sono dispersi

India - crolla un palazzo in costruzione : almeno 3 morti e una decina di dispersi : Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che si trovavano nell’edificio. Al lavoro sul posto oltre 100 soccorritori.Continua a leggere

India - crolla edificio : almeno 3 i morti : ANSA, - NEW DELHI, 18 LUG - E' di almeno tre morti e circa 10 dispersi il bilancio del crollo di un edificio in costruzione collassato su un altro adiacente nell'est di New Delhi. Al momento dell'...

India - crolla cavalcavia in costruzione e uccide almeno 19 persone : “Sono stati schiacciati” : India, crolla cavalcavia in costruzione e uccide almeno 19 persone: “Sono stati schiacciati” Un cavalcavia in costruzione è crollato nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, in India. Il bilancio provvisorio è di 19 morti e almeno 30 feriti: “almeno quattro auto sono state schiacciate dai blocchi di cemento”. Ancora […] L'articolo India, crolla cavalcavia in costruzione e uccide ...

Crolla cavalcavia in India - decine di auto travolte : 19 morti : Almeno 19 persono sono rimaste uccise a Varanasi, in India, nel crollo di un cavalcavia. La tragedia nello Stato di Uttar Pradesh, a nord del Paese. Secondo le autorità locali i feriti sono più di 30, metà dei quali versa in...

