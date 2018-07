Incidente stradale sulla Messina Catania | due morti

Marco Paolini coinvolto in un Incidente stradale : due donne ferite - una è grave : L'attore Marco Paolini è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sull'A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est. Non ha riportato ferite, mentre due donne sono rimaste ferite e una è grave. ...

Calabria - 24enne muore in un tragico Incidente stradale : Nella notte appena passata un grave incidente stradale [VIDEO] ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il sinistro si è verificato sulla famigerata statale 106, ormai tristemente nota come la strada della morte. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando è andato a scontrarsi contro un'autovettura cadendo rovinosamente a terra. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi, tra cui un'autovettura delle forze dell'ordine. Non ...

Calabria - muoiono un motociclista 32enne e un'intera famiglia per Incidente stradale : Nella giornata di oggi 16 luglio un giovane di 32 anni è deceduto dopo essersi scontrato con la propria moto contro un albero. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale sull'A1 ha causato il decesso di un'intera famiglia originaria del cosentino: entrambi i coniugi avevano 35anni, mentre il piccolo aveva solo 6 mesi. Calabria, giovane muore a causa di un incidente in moto Poche ore fa nella ...

Inter - Incidente stradale per il giovane Pasquale Carlino : lotta per la vita : TORINO - Pasquale Carlino lotta per la vita. Il centrocampista dell'U17 dell'Inter è stato vittima di un brutto incidente stradale nella serata di sabato mentre si trovava a bordo di una moto: si ...

Inter in ansia - Incidente stradale per giovane calciatore : è grave [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Inter in ansia per le condizioni di un giovane calciatore nerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto incidente stradale, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, il giovane è in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si ...

Inter - Incidente stradale per il 16enne Pasquale Carlino : lotta per la vita : Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell'under 17 dell'Inter, è stato vittima di un incidente stradale sabato sera, riportando un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia ...

BLINK-182 - Incidente stradale PER TRAVIS BARKER/ Come sta? Le parole del figlio sui social : BLINK-182, INCIDENTE STRADALE per TRAVIS BARKER: l'artista si è scontrato con la sua auto con uno scuolabus. Come sta? Periodo sfortunato per il batterista.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:44:00 GMT)

Incidente stradale a Casuzze : diversi feriti : Incidente stradale con feriti stamattina a Casuzze. Due le auto che si sono scontrate e diversi i feriti tutti trasportati in ospedale.

Ancora sangue sulla stradi abruzzesi - in Incidente stradale muore 50enne : Pescara - Una donna di 50 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Cepagatti (Pescara), ferite le due persone che viaggiavano con lei, trasportate in ospedale a Pescara. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118, Vigili del fuoco e Carabinieri della stazione di Cepagatti (Pescara), per ricostruire la dinamica, anche con l'ausilio di alcune testimonianze. Il veicolo sul quale i tre viaggiavano, dopo avere sbandato, ...

Calabria - tragico Incidente stradale : muore 39enne : Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria, dove nella giornata di ieri 12 luglio un uomo di 39 anni è tragicamente deceduto dopo essersi andato a schiantare con la propria autovettura contro un guard-rail. Sempre in Calabria una bimba di 5 anni ha rischiato di morire annegata in mare. Calabria, 39enne muore a causa di un incidente stradale Nella giornata di ieri pomeriggio un uomo di 39 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave ...

GEORGE CLOONEY - Incidente stradale IN SARDEGNA / Foto : il desiderio dell'attore subito dopo l'impatto : GEORGE CLOONEY, come sta l'attore dopo l'INCIDENTE STRADALE di cui è rimasto vittima in SARDEGNA? "Si è salvato per miracolo": i dettagli su Spy(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Francesca - appena 3 anni - muore a 5 giorni da Incidente stradale : Pescara - Non ce l'ha fatta la bimba di tre anni che la notte dell'8 luglio era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, avvenuto tra Manoppello e Scafa, nel Pescarese, sulla Tiburtina, mentre era in auto con la mamma. La piccola Francesca, di Scafa, è morta all'ospedale di Pescara dopo cinque giorni di ricovero in coma nel reparto di Rianimazione. Stamani, diagnosticata la morte encefalica, è partito il ...

Scontro auto-tir Cassino-Sora : morta mamma 38enne/ Ultime notizie - Incidente stradale : figlia di 3 anni grave : Scontro auto-tir Cassino-Sora: morta mamma 38enne, grave la figlioletta di 3 anni trasportata al Bambino Gesù di Roma. La piccola lotta tra la vita e la morte.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:24:00 GMT)

George Clooney - Incidente stradale in Sardegna/ L’attore sta bene e le riprese non verranno interrotte : George Clooney, incidente stradale in Sardegna, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:26:00 GMT)