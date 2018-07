Incidente per Marco Paolini | due donne ferite | l' attore è indagato

Verona - Marco Paolini indagato per lesioni dopo Incidente sull'autostrada : Nel tamponamento sulla A4 sono rimaste ferite due donne, una in condizioni gravissime. L'attore è risultato negativo all'alcoltest e ha ammesso la responsabilità dello schianto, dovuto probabilmente a un momento di distrazione alla guida

Verona : causa Incidente su A4 - l’attore Marco Paolini indagato per lesioni : Verona, 18 lug. (AdnKronos) – L’attore Marco Paolini, che ieri ha provocato un grave incidente sulla A4 tamponando con la sua Volvo una Fiat 500, è risultato negativo all’alcoltest. A causa del tamponamento le due donne vicentine che erano a bordo della Fiat 500 sono ricoverate entrambe in prognosi riservata all’ospedale di Verona, una in gravissime condizioni. E, per questo, in base alle nuova legge sul codice della ...

Incidente in A4 - Marco Paolini tampona una 500/ Ultime notizie : attore indagato per lesioni gravissime : Incidente, Marco Paolini tampona auto sull’A4. Ultime notizie, l'attore riduce in fin di vita donna vicentina classe 1965, trasportata in ospedale in codice rosso dopo massaggio cardiaco(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:52:00 GMT)

Incidente sulla A4. Paura per l’attore Paolini - anche lui coinvolto nell’impatto : Era alla guida della sua auto, una Volvo, nei pressi di Verona quando per cause ancora da accertare ha tamponato una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due donne. L’impatto è stato fortissimo. Nell’urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale ovest, che corre a fianco della A4. Difficile l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due occupanti dell’utilitaria. Una di loro ...

Aida Nizar Incidente in motorino/ Video - la spagnola si schianta contro un muretto per un video selfie : Aida Nizar incidente in motorino: la spagnola, regina dei social network, a bordo di uno scooter è finita contro un muretto per un video selfie, ecco il video(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Cerca di recuperare la moto dal canale dopo l'Incidente : muore annegato : Il corpo senza vita di Michele Zolin, un 40enne di Sandrigo, nel vicentino, è stato rinvenuto nella mattina di martedì 17 luglio in un canale. Secondo una prima ricostruzione l'...

Incidente aereo a Cuba : per la compagnia Global Air fu un errore umano : A seguito di indagini sull’Incidente verificatosi il 18 maggio scorso a L’Avana, in cui hanno perso la vita 108 persone, e che ha coinvolto un velivolo noleggiato da Cubana de Aviacion, la compagnia aerea messicana Global Air ha reso noto che si può sostenere che esso sia stato causato da “un errore umano“: lo ha reso noto l’agenzia di stampa Notimex. Il direttore generale della compagnia, Manuel Rodriguez Campo, ha ...

Inter - il 16enne Pasquale Carlino in fin di vita per un Incidente : Pasquale Carlino, 16 anni, centrocampista dell'Under 17 dell'Inter, lotta per la vita dopo essere stato coinvolto lunedì sera in un incidente stradale a Santa Maria la Carità, in Campania, vicino alla sua Gragnano. Il talento nerazzurro si trovava su una moto di grossa cilindrata guidata da un amico di 18 anni quando il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito contro una macchina parcheggiata. Ad avere la peggio è stato proprio Pasquale, ...

Olbia - Incidente sul lavoro : operaio muore travolto da tubi di metallo - : L'uomo di 46 anni è rimasto schiacciato mentre stava scaricando da un camion del materiale per impalcature

Olbia - Incidente sul lavoro : operaio muore travolto da tubi di metallo : Olbia, incidente sul lavoro: operaio muore travolto da tubi di metallo L'uomo di 46 anni è rimasto schiacciato mentre stava scaricando da un camion del materiale per impalcature Parole chiave: Olbia ...

Calabria - muoiono un motociclista 32enne e un'intera famiglia per Incidente stradale : Nella giornata di oggi 16 luglio un giovane di 32 anni è deceduto dopo essersi scontrato con la propria moto contro un albero. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale sull'A1 ha causato il decesso di un'intera famiglia originaria del cosentino: entrambi i coniugi avevano 35anni, mentre il piccolo aveva solo 6 mesi. Calabria, giovane muore a causa di un incidente in moto Poche ore fa nella ...

Il dramma di Pasquale Carlino : il 16enne delle giovanili dell'Inter lotta per la vita dopo un Incidente : «L'Inter è tutta con te» si legge su Twitter. Tantissimi messaggi social, di compagni e non solo, per Pasquale Carlino: 16 anni, centrocampista dell'Under 17 dell'Inter, lotta per la vita dopo essere ...

Cornedo - Giovanni Zamperetti morto in un Incidente a Levico : Un centauro vicentino di 26 anni ha perso la vita in Trentino nei pressi del passo Vezzena a Levico (Trento)