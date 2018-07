Incidente Andria-Corato | indennizzi ai parenti delle vittime e dei feriti

Scontro treni Andria-Corato - iniziata l’udienza preliminare : in 18 a rischio processo per l’Incidente del 2016 : È cominciato con la richiesta di costituzione di parte civile dinanzi al gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di 18 persone e della società Ferrotramviaria, imputate nel procedimento penale sullo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di ...