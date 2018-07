In pieno aggiornamento i Samsung Galaxy S6 | S6 Edge e S6 Edge Plus | che cambia con

optimaitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tornano a farsi valere iS6, S6e S6, per quel che riguarda i modelli no brand Italia (versioni non griffate dagli operatori nazionali, con CSC ITV). Il firmware di riferimento è lo stesso per tutti e tre i dispositivi: XXU6ERF5 basato su Android Nougat 7.0, ed impreziosito dalla patch di sicurezza di giugno, oltre che ad una modifica relativa alla parte MODEM. All'interno della release non sembrano esserci altre novità importanti, anche se naturalmente bisognerà testarlo prima per qualche giorno: il changelog, in ogni caso, si esaurisce in quanto vi abbiamo appena riferito. Dovessimo risalire ad ulteriori implementazioni, non mancheremo di fornirvi tutti quanti i dettagli relativi in un secondo articolo successivo, pubblicato all'occorrenza tra qualche giorno.Veder ricevere unsoftware aiS6, S6e S6non è ...