In Pakistan gli estremisti islamici potranno fare i parlamentari

Pakistan : l’ufficiale degli Alpini Maurizio Giordano muore durante una spedizione dell’Esercito : Il caporal maggiore scelto è caduto da un saracco di ghiaccio mentre scalava il monte Gasherbrum IV insieme ad altri commilitoni nel tentativo di riaprire una via inaugurata 60 anni fa da Walter Bonatti e Carlo Mauri.Continua a leggere

Alpinismo - incidente in Pakistan : muore militare italiano - il cordoglio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare : Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, profondamente addolorato per la tragica perdita del Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Maurizio Giordano, deceduto mentre stava tentando l’ascensione alla cima del monte Gasherbrum IV in Pakistan, esprime profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome dell’Aeronautica Militare e suo personale, alla famiglia del Militare, ai ...

Pakistan - gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto : Pakistan, gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto Il cooperante era stato rapito da Al Qaeda nel 2012 e fu ucciso nel 2015 durante un’operazione americana. Obama se ne scusò, ma il Dipartimento di Giustizia Usa fa muro all’inchiesta italiana Continua a leggere L'articolo Pakistan, gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto proviene da NewsGo.

Non vuole sposarsi in Pakistan : famiglia picchia 18enne/ Bologna - come Farah e Sana : indagati madre e fratelli : Bologna, non vuole sposarsi in Pakistan: la famiglia picchia e vessa una 18enne per aver scoperto una relazione con un italiano. come i casi di Sana e Farah, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:26:00 GMT)

La ragazza di Verona che era stata portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è tornata in Italia : La ragazza di Verona che era stata portata in Pakistan dalla famiglia per abortire, conosciuta soltanto come Farah, è oggi tornata in Italia grazie all’intervento del ministero degli Esteri. La scorsa settimana, Farah era stata liberata dalla polizia Pakistana, e The post La ragazza di Verona che era stata portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è tornata in Italia appeared first on Il Post.

Gb - Pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi : Gb, pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi La donna ha portato la 18enne con l’inganno in Pakistan perché sposasse l’ uomo che anni prima l’aveva violentata Continua a leggere L'articolo Gb, pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi proviene da NewsGo.

Gb - Pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi : A dimostrarlo recenti fatti di cronaca, molti dal triste epilogo, accaduti in ltalia , dove attualmente ci sono oltre 150mila pakistani. Particolarmente numerosa la comunità che vive a Brescia , ...

La ragazza di Verona portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è stata liberata : È nota solo come Farah, ed era tenuta prigioniera in casa: ora dovrebbe tornare in Italia The post La ragazza di Verona portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è stata liberata appeared first on Il Post.

Pakistan - “FARAH LIBERATA A ISLAMABAD”/ 19enne costretta ad abortire da famiglia : presto rientro a Verona : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: è stata LIBERATA ad Islamabad dopo azione di polizia(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:28:00 GMT)

Pakistana costretta ad abortire : ieri ultimo messaggio al fidanzato e all'amica : ho sbagliato a fidarmi dei miei : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l'ultimo messaggio al fidanzato di Verona la ragazza Pakistana di 19 anni condotta con l'inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ...

VERONA - 19ENNE PORTATA IN Pakistan E SEGREGATA PER ABORTIRE/ Farah come Sana? Nota del Ministero degli Esteri : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “Costretta ad ABORTIRE”. 20enne di VERONA sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:02:00 GMT)

PADRE E FRATELLI GLI CAVANO GLI OCCHI/ Pakistan - 22enne voleva sposare la fidanzata che aveva scelto lui : Il PADRE e quattro suoi FRATELLI hanno punito il figlio che voleva sposare una ragazza di sua scelta cavandogli gli OCCHI dalle orbite: non solo le donne vittime del sistema patriarcale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:04:00 GMT)

Pakistan : padre cava occhi al figlio : ISLAMABAD, 14 MAG - Abdul Baqi ha 22 anni e dopo aver conosciuto una ragazza e sviluppato con lei un'amicizia al cellulare decide di sposarla. Ma quando lo comunica alla famiglia, il padre ed i ...

Il padre di Sana Cheema ha confessato di aver ucciso la figlia italo-Pakistana : Il padre di Sana Cheema, già in carcere da tre settimane, ha confessato di aver ucciso la figlia 25enne, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Così i media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo. La 25enne, cresciuta a Brescia, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La ...