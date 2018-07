In flessione il comparto bancario a Piazza Affari | -0 | 93%

Il Comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso - -2 - 11% - - flessione scomposta per It Way - -3 - 37% - : Teleborsa, - Andamento depresso per l'indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha ...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso - -2 - 11% - - flessione scomposta per It Way - -3 - 37% - : Andamento depresso per l' indice delle società High Tech italiane . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la ...

Giù il comparto Sanitario italiano - -6 - 31% - - flessione scomposta per Recordati - -14 - 45% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per l'indice delle aziende sanitarie in Italia, mentre è debole l'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 165778,55 in diminuzione di -10520,5 ...

In calo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 61% - - flessione scomposta per Credito Valtellinese - -2 - 54% - : Teleborsa, - Scivola il settore bancario italiano, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks chiude a quota 9819,83 con un peggioramento di -160,55 punti ...