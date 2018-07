optimaitalia

: In azione truffa PostePay via Facebook: falsi operatori prendono di mira il credito - wordweb81 : In azione truffa PostePay via Facebook: falsi operatori prendono di mira il credito - OptiMagazine : In azione truffa #PostePay via Facebook: falsi operatori prendono di mira il credito - federicorocchit : È letteralmente vero? No. E la semplificazione è indebita visto che 'fare click' è un' azione vera, che facciamo tu… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Meglio conoscere l'ultimache corre suin una nuova veste, quella diche si spacciano per dipendenti delle Poste Italiane appunto e che in modo subdolo riescono a minare il saldo delle diffusissime prepagate rilasciate dall'istituto finanziario. Un recente rapporto/inchiesta di 3DLab.net mette in evidenza le modalità del raggiro, eccole di seguito riportate.Non è la prima volta che sulle nostre pagine parliamo di unama quest'ultima in particolare è stata in parte "indotta" dal comportamento degli utenti che utilizzano molto spesso la pagina ufficialedi Poste Italiane per richiedere assistenza relativa a problemi sulla prepagata ma pure sul conto. Gli ignari clienti i cui messaggi sono presenti in forma pubblica sul social vengono dunque presi dida fintidelle Poste che con il loro profilo provato, ...