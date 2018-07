In arrivo nuova maxi-multa Ue a Google per Android

Google : in arrivo una nuova maxi multa Ue - questa volta per Android : Bruxelles - Salvo sorprese dovrebbe arrivare domani la nuova maxi-multa della Ue contro Google per abuso di posizione dominante, stavolta per il suo sistema operativo Android . E dovrebbe essere molto ...

Advanced Gungeons and Draguns : la nuova espansione per Enter The Gungeon è in arrivo il 19 luglio : Gli sviluppatori di Dodge Roll hanno annunciato che la prossima espansione gratuita di Enter The Gungeon sarà disponibile dal 19 luglio, probabilmente prima su PC.Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno affermato che all'interno di Advanced Gungeons and Draguns (questo il nuovo della nuova espansione) ci attenderanno nuove armi, nuovi tipi di munizioni, nuovi nemici da eliminare, drop più "generosi", l'abilità di scivolare sui tavoli, ...

La nuova Fiorentina prende forma : in arrivo il colpaccio - ma mancano ancora due tasselli… : Fiorentina pronta a completare la rosa da mettere nelle mani del tecnico viola Pioli, servono due innesti assolutamente La Fiorentina di mister Pioli sta prendendo pian piano forma. Il ds Corvino è al lavoro sul mercato per rafforzare la rosa, sempre senza spese folli, ma con il chiaro intento di restare competitivi, trattenendo big quali Chiesa e Pezzella. Il calciomercato potrebbe riservare ancora qualche sussulto di spessore ai tifosi ...

Warframe : in arrivo la nuova espansione Fortuna e la modalità Codename : Railjack : Al TennoCon 2018, Digital Extreme ha svelato la versione Nintendo Switch di Warframe ma, a quanto pare, questa non è stata l'unica novità di rilievo durante l'evento dedicato al gioco.Infatti, come segnala Polygon, la compagnia ha annunciato l'espansione Fortuna in arrivo nel 2018 e una modalità chiamata Codename: Railjack che arriverà più avanti.Per quanto riguarda Fortuna, si tratta di una nuova vasta zona open world esplorabile su Venere. La ...

Ally Brooke (Fifth Harmony) è in studio di registrazione. Nuova musica in arrivo?

Francesco Totti e Ilary Blasy come Sandra e Raimondo? Nuova sit com in arrivo? : Francesco Totti e Ilary Blasi come Sandra e Raimondo Vianello? Pare proprio di sì!! Il Pupone, ex capitano della Roma, Francesco Totti e la bellissima moglie Ilary Blasi potrebbero approdare assieme a Mediaset per una Nuova sit com, sullo stile di Casa Vianello. Totti e Blasi assieme per una sit com in Mediaset? La conduttrice del Grande Fratello Vip, del Wind Summer Festival 2018 e di Balalaika potrebbe fare una ulteriore attività in quel di ...

Lotta al sudore - in arrivo una nuova generazione di deodoranti : (foto: UniversalImagesGroup/Getty Images) Forse non tutti lo sanno ma il sudore umano è di per sé inodore. La puzza è causata dall’attività di alcuni batteri che vivono nell’incavo delle nostre ascelle e che metabolizzano certe molecole secrete dalla pelle in composti odorosi. Sebbene l’esatto meccanismo rimanga ancora oggi poco chiaro, un passo avanti è però stato fatto: due team di ricercatori delle Università di York e di Oxford sono riusciti ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova allerta meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Lady Gaga : in arrivo una nuova canzone insieme a Miley Cyrus?

Microsoft Edge : in arrivo una nuova schermata impostazioni e più Fluent Design : Nonostante Edge non abbia, dopo tre anni dalla sua nascita, raggiunto dei risultati in termini di diffusione particolarmente entusiasmanti, Microsoft continuerà ad investire e a pubblicizzare al massimo il proprio browser. Ormai sappiamo che Edge, essendo integrato nel sistema operativo, viene aggiornato con numerose novità ogniqualvolta viene rilasciata una versione di Windows 1o che, solitamente, corrispondono a due ogni anno; anche con ...

In arrivo una versione nuova del bollo Auto - importi in base a Km e inquinamento : In arrivo nel medio lungo-periodo una notevole novita' in materia bollo Auto. La tanto antipatica tassa di proprieta' sui veicoli a motore, che deve essere pagata annualmente da parte di tutti gli italiani che ne posseggono almeno uno, in futuro cambiera' radicalmente aspetto. Dalle promesse di abolizione del bollo che compaiono spesso nelle discussioni politiche italiane, si passa ad una riforma della tassa che abbandonera' il parametro della ...

Justin Bieber : in arrivo una nuova canzone con Dj Khaled?

Alessandra Amoroso ha postato una foto in studio di registrazione : nuova musica in arrivo?

Pitbull ha annunciato l'arrivo di una nuova canzone con Britney Spears e Marc Anthony