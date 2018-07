Imprese | obiettivo Emirati Arabi Uniti

Clima : Imprese e Ong chiedono all’Europa l’obiettivo emissioni zero entro il 2050 : Un gruppo di imprese, enti locali e Ong di tutta Europa, ha lanciato un appello in una lettera indirizzata ai leader europei e alla Commissione Ue, chiedendo “emissioni zero” entro il 2050, target 2030 di consumo di rinnovabili e risparmio energetico al 35%, con revisione entro il 2020 dei contributi nazionali di taglio delle emissioni previsti dall’accordo di Parigi. Tra i firmatari, organizzazioni che rappresentano imprese ...