Ilva | Di Maio | In arrivo controproposta di ArcelorMittal

Ilva - Di Maio coinvolge Cantone : "Carte ad Anac per verificare regolarità gara" : Questa mattina il ministero dello Sviluppo Economico ha inviato le 23mila pagine della gara di aggiudicazione dell'Ilva ad Arcelor Mittal per "verificare la regolarità delle procedure, a seguito delle ...

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo ‘nuovo’ leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e tarantini”. Così l’ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda su ...

Alitalia - Di Maio : “Azione di responsabilità contro manager che hanno causato il disastro”. Su Ilva : “Documenti all’Anac” : “Punire i responsabili della attuale situazione Alitalia significa promuovere l’azione di responsabilità su quei manager che in questi anni hanno utilizzato Alitalia come un bancomat. Una volta capito questo abbiamo capito anche come si è sprecato e come si può risanare l’azienda”. Così Luigi Di Maio al termine della sua audizione davanti alle commissioni Industria e Lavoro del Senato. “L’obiettivo – ha ribadito – non è ...

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere

Emiliano scrive a Di Maio : "Ombre sull'aggiudicazione dell'Ilva" : L'aggiudicazione dell'Ilva a AmInvestco, la cordata guidata al 51% dalla multinazionale Arcelor Mittal a cui partecipa con il 15% anche il gruppo Marcegaglia Carbon Steel spa, ha seguito una "procedura ad evidenza pubblica che presenta zone d'ombra che andrebbero chiarite per accertare se effettivamente tale aggiudicazione sia avvenuta in favore della migliore offerta". Lo scrive il governatore della Puglia Michele Emiliano nella lettera inviata ...