Iliad su Facebook | offerta valida oltre 1 milione di utenti Video | apriremo molti

Iliad IN DIRETTA SU FACEBOOK/ Video - l’ad risponde alle domande e svela : “Siamo a un milione di clienti ma..." : ILIAD in DIRETTA su FACEBOOK , Video . L'amministratore delegato Benedetto Levi risponde alle domande dei client e poi svela : “Siamo a un milione di clienti ma la promozione continua"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Lancio Iliad Italia in streaming il 29 maggio : orario e come seguirlo live su Facebook e YouTube : Il Lancio Iliad Italia sarà effettivo fra soli 3 giorni, ossia martedì 29 maggio. come raccontato già due giorni fa, la conferenza stampa di presentazione avrà luogo a Milano presso la location prestigiosa di Superstudio di via Tortona 27 a Milano. Qui troveranno posto i rappresentanti della stampa ma per i potenziali acquirenti che vorranno conoscere la portata della rivoluzione del vettore mobile, ci sarà uno streaming dell'evento? Cento che ...