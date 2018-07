Ilary Blasi | shopping low cost | la signora Totti pizzicata al mercato di

Belen Rodriguez e Ilary Blasi saltano l'ultima di Balalaika e vanno in vacanza : Belen Rodriguez e Ilary Blasi hanno disertato l'ultimo appuntamento di Balalaika. La lunga diretta che Canale 5 ha trasmesso dopo la finale dei Mondiali, infatti, è stata condotta solo da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band. Mentre i loro colleghi raccontavano della vittoria della Francia sulla Croazia, le due showgirl si rilassavano al sole. I siti di Gossip, infatti, sostengono che sia l'argentina che la moglie di Francesco Totti siano ...

Balalaika - Ilary Blasi e Belen Rodriguez disertano l’ultima puntata. Il mago Forest : “Le abbiamo lasciate stoccate in magazzino” : Con la finale vinta dalla Francia, cala la saracinesca su Balalaika e su tutta la programmazione “mondiale” dei canali Mediaset. Nonostante la dolorosa assenza dell’Italia, i canali del Biscione hanno fatto il bottino di ascolti (e di inserzioni pubblicitarie) con le partite trasmesse in chiaro: l’ultimo match ha sfondato il muro degli 11 milioni di telespettatori con il 66,6% di share. Numeri bulgari (anche se inferiori in valori ...

Balalaika senza Ilary Blasi : ecco chi affianca Nicola Savino : Balalaika, ultima puntata senza Ilary Blasi: chi affiancherà Savino? Domenica 15 luglio su Canale 5, subito dopo la conclusione della partita Francia-Croazia che decreterà la squadra vincitrice del Campionato mondiale di calcio 2018, andrà in onda l’ultima puntata di Balalaika che, per l’occasione, ha come sottotitolo “la finale”. Una lunga maratona che partirà dalle 19 e si porterà oltre la seconda serata. Ritroveremo ...

