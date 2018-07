Il settore degli integratori alimentari in costante crescita

meteoweb.eu

: Concluso il primo corso sul #fundraising di @Hermes4punto0 nella Locride - VITAnonprofit : Concluso il primo corso sul #fundraising di @Hermes4punto0 nella Locride - beneventoapp : Al via interventi per lo sfalcio delle erbe sulle Strade Provinciali: Individuate le Ditte incaricate degli interve… - GVCItalia : Coperte, stufe, materassi: nel 2017 abbiamo distribuito più di 11mila kit a 112mila #rifugiati. Ecco quali sono sta… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Nello scenario economico nazionale, anche per il 2017 quellosi conferma untrainante, caratterizzato da una, che riguarda sia i canali distributivi della farmacia, parafarmacia e grande distribuzione organizzata (Gdo) sia i canali della vendita diretta. Questa la fotografia sugliscattata daItalia – Aiipa (Associazione italiana industrie prodotti) e Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori). Secondo i dati New Line Ricerche di mercato forniti daItalia, dal 2017 al 2018 il mercato all’interno dei punti vendita ha registrato un aumento globale del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un valore complessivo pari a 3 miliardi di euro. La farmacia continua a rappresentare oltre l’80% del valore dell’intero comparto in termini assoluti, ...