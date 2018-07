IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 19 luglio 2018

Il SEGRETO anticipazioni : HIPOLITO ha dei dubbi sul matrimonio tra DOLORES e TIBURCIO : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, DOLORES Mirañar (Maribel Ripoll) deciderà di convolare a giuste nozze con il fidanzato TIBURCIO Comino (Cesar Capilla): a seguito dell’arrivo a Puente Viejo delle ceneri del marito Pedro Mirañar (Enric Benavent), morto in Russia in delle circostanze non chiarite, la proprietaria dell’emporio sentirà che è arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita e, proprio per questo, chiederà con successo ...

Il SEGRETO anticipazioni 19 luglio 2018 : una pista sul rapimento di Carmelito : Una papabile pista riguardante il rapimento di Carmelito darà speranza a Severo e sua moglie appena ricongiunti.

Anticipazioni Il SEGRETO : Venancia muore - Francisca salva Severo : Il Segreto Anticipazioni: Venancia muore e Severo viene accusato di omicidio Le Anticipazioni de Il Segreto segnalano che nelle prossime puntate più di un personaggio perde la vita. In particolare, come vi abbiamo già precedentemente rivelato, Candela muore nel tentativo di salvare il piccolo Carmelito nelle mani di Venancia. Dopo quanto accaduto, Severo decide di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Venancia muore, Francisca salva ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Mauricio trova un cadavere e mette alle strette Nazaria : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” scritto dall’autrice Aurora Guerra e trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset da quattro anni, è sempre caratterizzato da intrighi e colpi di scena. Le Anticipazioni ci rivelano che, nelle prossime puntate, verrà alla luce qualcosa che è accaduto mesi fa nella villa di Francisca Montenegro. In particolare, Mauricio Godoy troverà il cadavere della malvagia sorella di Fè, cioè di Caridad. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 18 luglio : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 18 luglio 2018: Julieta mente sui suoi sentimenti e preferisce allontanare Saul dicendogli che non lo ama… Candela rivela ad Emilia i suoi sospetti su Venancia Almagro. Severo intanto è triste per l’abbandono di Candela e proprio Venancia ne approfitta per parlargli male della Mendizabal… La Montenegro, dopo quanto riferitole dal fido Mauricio, chiede spiegazioni a Nazaria sul ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 23-28 luglio 2018 : la scomparsa di Venancia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 23 luglio a venerdì 28 luglio 2018: Candela e Severo sono sempre più angosciati per la scomparsa di Carmelito! Mentre ancora hanno dubbi se sia stata Venancia a rapirlo, la donna scompare… Anticipazioni Il Segreto: la scomparsa di Venancia! Saul e Prudencio sono sempre più ai ferri corti a causa di Julieta! Intanto, Francisca organizza a sorpresa il matrimonio con Raimundo… La fortunata serie ...

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA uccide suo padre IGNACIO - ecco perché : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato del sequestro di JULIETA Uriarte (Claudia Galan): convinta che il padre IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido) voglia stabilire un rapporto con lei, la nostra protagonista accetterà di lasciare Puente Viejo in compagnia del genitore ma, ovviamente, ignorerà che quest’ultimo è in combutta con Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… Stanca dei continui litigi ...

Il SEGRETO anticipazioni 18 luglio 2018 : Vincente ricatta Nazaria : La bella cameriera di Francisca deve affrontare le minacce del suo passato e del suo presunto e sedicente cugino Vincente. Julieta intanto nega di amare Saul.

Il SEGRETO - anticipazioni puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : Julieta sposa Prudencio? : Intense, come sempre, ecco le anticipazioni della soap iberica Il Segreto per le puntate trasmesse dal 22 al 28 luglio 2018. Come già sappiamo la soap verrà trasmessa ogni giorno, domenica compresa, dalle ore 18.45 circa su canale 5. Mentre Venancia ha mostrato tutto il suo odio verso Candela e prima di sparire le ha lasciato un biglietto in proposito, Severo ritiene che la moglie sia stata troppo pressante verso l’anziana suocera. I ...

Anticipazioni tv - cambio orario soap ed anteprime Il SEGRETO puntate spagnole : Canale 5, dopo la fine del Campionato mondiale di calcio, propone nuovi orari per le soap iberiche. Il Segreto dal 16 luglio 2018, come già sappiamo è stato spostato alle ore 18.45 e verrà trasmesso durante tutti i giorni della settimana, anche di domenica. Probabilmente l’orario solito tornerà a settembre 2018. Una Vita continua la messa in onda del “doppio” episodio. I nuovi orari di Una vita continueranno fino al 3 agosto ...

Anticipazioni Il SEGRETO : riemerge un cadavere dal fiume - è Saul : Anticipazioni spagnole Il Segreto da incubo. Negli episodi precedenti, abbiamo visto Prudencio mettere in atto il più crudele dei crimini, l'uccisione di suo fratello Saul, sangue del suo sangue. Il gesto dell'Ortega è stato l'ultimo atto per tentare disperatamente di allontanare il rivale in amore da Julieta, la donna per la quale prova una vera e propria ossessione. Prudencio inoltre, con una freddezza disarmante, ha mentito alla Uriarte, ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Emilia in dolce attesa - Saul considerato morto : L'appassionante telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO], prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra, è sempre movimentata tra nuovi arrivi, abbandoni e numerosi colpi di scena. Dalla Spagna arriva una clamorosa notizia che rendera' sicuramente felici tutti coloro che seguono le vicende ambientate a Puente Viejo. In particolare nelle puntate che sono andate in onda su Antena 3 a giugno 2018 Emilia Ulloa ha ...

Il SEGRETO anticipazioni : MAURICIO trova il cadavere di… : Grandi scoperte in arrivo nelle future puntate italiane de Il Segreto a causa del ritorno di Fe Perez (Marta Tomasa Worner) a Puente Viejo: la simpatica rossa infatti, dopo aver aiutato Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) a liberare il figlio Miguel dalle grinfie di Vicente (Jorge Coralles) e don Alfredo, deciderà di riprendere in mano la sua vita dal punto nel quale l’aveva lasciata e aprirà una bottega di vini nella struttura dove ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018: Venancia è sparita improvvisamente lasciando solo un biglietto, pieno di odio verso Candela; Severo pensa sia colpa di quest’ultima che ha fatto troppa pressione sull’anziana. Hipolito è contento di aver finito la sua opera e la decanta a Onesimo, ringraziandolo di essere la sua musa. Raimundo è abbattuto e Don Anselmo riesce a farsi spiegare il ...