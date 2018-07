Il robot anfibio che cammina sull’acqua e sulla terraferma

wired

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Può schivare gli ostacoli subacquei mantenendosi a pelo d’acqua, nuotare sotto la superficie per nascondersi,re normalmentee persino sul fondale. Il piccoloche vedete in questo video, sviluppato da ingegneri dell’Università di Harvard, ha zampe multifunzione che “giocano” con la tensione superficiale dell’acqua per regolare gli spostamenti. Hamr, così si chiama (da Harvard’s Ambulatory Micro), si ispira al mondo degli animali: in particolare allo scarafaggio, creatura di terra che sopravvive però per moltissimi minuti anche sott’acqua. Il progetto che lo descrive nel dettaglio è appena uscito su Nature Communication; ma intanto per vederlo in azione non perdetevi queste immagini. (Credit: Yufeng Chen, Neel Doshi, and Benjamin Goldberg/Harvard University) Ilche...