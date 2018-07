Il presunto coming out di Harry Styles in concerto | “Sono gay | lo siamo tutti un po’

optimaitalia

: Il presunto #comingout di #HarryStyles in concerto: 'Sono #gay, lo siamo tutti un po', giusto?' (video) #LGBTQ… - OptiMagazine : Il presunto #comingout di #HarryStyles in concerto: 'Sono #gay, lo siamo tutti un po', giusto?' (video) #LGBTQ… - gdrhallward : e poi, prima di aver “”ritrovato”” questo mio presunto ragazzo, avevo fatto coming out e tutti si erano allontanati da me, k. -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ilout diindurante l'ultima data del suo tour mondiale la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che per mesi ha fatto della bandiera arcobaleno il suo simbolo.L': Live On Tour si è concluso nel fine settimana a Inglewood, negli Stati Uniti, con una dichiarazione del cantante sul palco: "Sono gay! Vi amoe grazie per essere venuti!un po' gay, giusto?".Probabilmente quelle parole non sono da intendersi come un vero e proprioout di, ma come una dichiarazione d'appoggio alla comunità LGBTQ al pari di tante altre fatte in questi anni e sui palchi dei suoi concerti.Secondo i fan, quandoha detto di essere gay stava semplicemente leggendo un poster che riportava questa affermazione e l'avrebbe rilanciata dal palco per dare ancora una volta il suo sostegno alle battaglie per i ...