Il presunto coming out di Harry Styles in concerto : “Sono gay - lo siamo tutti un po’ - giusto?” (video) : Il presunto coming out di Harry Styles in concerto durante l'ultima data del suo tour mondiale la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che per mesi ha fatto della bandiera arcobaleno il suo simbolo. L'Harry Styles: Live On Tour si è concluso nel fine settimana a Inglewood, negli Stati Uniti, con una dichiarazione del cantante sul palco: "Sono gay! Vi amo tutti e grazie per essere venuti! siamo tutti un po' gay, giusto?". Probabilmente ...