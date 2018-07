Il potere della Cina è soft? Non poco E in Italia cresce

L’alleanza della speranza può vincere il patto della paura e del potere - Milano insegna : Tante ragazze e ragazzi in una manifestazione infinita, sabato scorso a Milano. A una settimana dalla straordinaria tavolata multietnica, la mia città ha accolto il Gay Pride. Ai lati del corteo tanto calore per associazioni, movimenti e tanti applausi a Beppe Sala. Più di uno gli ha gridato "salvaci tu". Non è difficile capire da chi, da un'onda di destra, da quella Lega che con Salvini e i suoi ministri vorrebbe fare ...

Borsellino - “tra i più grandi depistaggi della storia”. Dietro falsi pentiti e agenda rossa anche centri di potere che lo temevano : “È uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. I giudici della corte d’assise di Caltanissetta ieri hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater sulla strage che il 19 luglio 1992 uccise il procuratore aggiunto e i poliziotti della scorta: 1.856 pagine, 12 capitoli. La corte che 14 mesi fa concluse l’ultimo processo sulla strage di via d’Amelio non fa sconti. L’atto è una ...

La voce della Politica Manifestazione di potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

Dino Brown - il potere della dance anni 90 : 'Ho un sogno - Gigi D'Agostino e Joe T Vannelli...' : 'La superficialità ha ingoiato il mondo dei dj. Si pensa all'arricchimento immediato, poco al futuro. I dj vengono spremuti come limoni. Subentrano i soldi, magari un editore che ti aizza a fare pop, ...

Spagna - nel parco spunta il monumento ai politici : cittadini in rivolta contro il potere della casta : L'insofferenza verso la classe politica è qualcosa di comune ai cittadini di ogni latitudine. Lo dimostra, ad esempio, questo bizzarro ' monumento ai politici ' che qualcuno ha voluto installare all'interno di un parco in una ...

“Laudomia Bonanni. Il potere vitale della donna” di Liliana Biondi - il 18 giugno la presentazione : Anteprima della XVII edizione del Premio Letterario Internazionale “L’AQUILA”- BPER Banca L’AQUILA – Mentre è ufficialmente avviata la

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI IMPERIA 2018 : MARIA SEPE - potere AL POPOLO - FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA ... : POTERE al POPOLO: la riflessione politica del candidato sindaco MARIA SEPE 'Ho condiviso con entusiasmo il Progetto di POTERE al POPOLO . Nelle assemblee sono entrata in punta di piedi ...

Ray-Ban Studios - il potere della musica : La musica è sempre stata nel suo DNA. Basti pensare a Bob Dylan, negli anni Sessanta, che non usciva mai senza i suoi Ray-Ban Wayfarer o Ray Charles, altro amante del marchio, e ancora gli anni Ottanta con i Blues Brothers, vera consacrazione nel panorama musicale del brand. LEGGI ANCHEOcchiali da sole: trendy a meno di 100 € Oggi come allora Ray-Ban rimane fedele alle sue radici musicali, ed è per questo che ha deciso di fondare Ray-Ban ...

Giuseppe - le reazioni della stampa estera. "Antisistema al potere" - "Terremoto democratico" : 'L'antisistema al potere', la 'rivolta italiana', la 'rottura con i rituali'. La stampa estera, all'indomani del conferimento dell'incarico da parte del Capo dello Stato, definisce così Giuseppe Conte, puntando l'accento sui timori dell'Europa, i rischi sui mercati e il ruolo del presidente Mattarella."Giuseppe Conte, l'antisistema al potere", scrive Le Figaro, che oggi dedica anche un articolo a Sergio Mattarella, chiedendosi se il ...

Governo - Marine Le Pen esulta 'Nostri alleati al potere'. Ft 'Conte principiante della politica' : La strenua difesa da parte dei due leader nei confronti della scelta di Conte, definita innumerevoli volte 'politica', non convince avversari ed ex alleati. Per il segretario reggente del Partito ...