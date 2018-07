Il Napoli sbarca su Amazon | è il primo club al mondo

Il Napoli sbarca su Amazon - sarà il primo club con un proprio store : Il club partenopeo è il primo a sbarcare sul sito statunitense di e-commerce con uno store personale, dal quale potrà raggiungere molti più tifosi. L'articolo Il Napoli sbarca su Amazon, sarà il primo club con un proprio store è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Freedom Flotilla sbarca a Napoli : 'Insieme per i diritti umani' : Vogliamo solo portare aiuti umanitari e informare il mondo di ciò che sta accadendo'. Con Zohar ci sono altri venti attivisti e membri dell'equipaggio giunti al porto di Napoli sulle due imbarcazioni ...

A Napoli nasce “Madre per il Sociale” : così l’arte contemporanea sbarca a Scampia : Domani 11 luglio sarà inaugurato al Madre - museo d'arte contemporanea Donnaregina di Napoli, il primo capitolo di "Madre per il Sociale", un nuovo progetto di inclusione sociale che darà vita ad una factory estiva di attività educative. Il museo d'arte contemporanea della Regione Campania, infatti, si affida ai bambini e alla loro energia creativa. E lo fa nel nome e nel ricordo di Felice Pignataro, storico pioniere del riscatto sociale degli ...

Napoli - arriva la superstar LeBron : il nuovo Laker sbarca in costiera : Il mondo parla di lui. LeBron James, 34enne superstar del basket americano e globale, ha messo piede in Italia per festeggiare al meglio il suo passaggio ai Los Angeles Lakers. Dopo il si ai...

Napoli - arriva la superstar LeBron : il nuovo Los Angeles Lakers sbarca in costiera : LeBron non è una novità per il mondo cestistico americano nel Sud Italia. Prima di lui, negli anni scorsi, altri campioni ed ex campioni della NBA avevano fatto tappa in costiera, tra Sorrento e le ...

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

Fabian Ruiz sbarca a Napoli : ''Posso definirmi un calciatore azzurro'' : Napoli - Mancano le firme ma ormai Fabian Ruiz è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Due indizi fanno una prova: sbarcato nel porto del capoluogo campano come turista, in ...

Panorama d'Italia sbarca a Napoli - da mercoledì 13 a sabato 16 4 giorni di appuntamenti. : ... export e investimenti: i lati meno noti della riscossa della capitale del Mezzogiorno Modera l'incontro: Guido Fontanelli , giornalista di Panorama , Ospiti: Aldo Barba , professore di Politica ...

Sense8 night sbarca a Napoli per l’evento dell’8 giugno (VIDEO) : Sense8 night: il regalo della produzione a tutti i fan italiani. Ci siamo quasi. L’8 giugno 2018 assisteremo agli ultimi episodi della serie Tv rivoluzionaria che ha sconvolto i fan di tutto il mondo e su cui calerà il sipario. L’affetto dei telespettatori ha permesso a Sense8 di non chiudere i battenti prima del previsto e di regalarci ancora delle emozioni. Il tutto per un finale di serie con sorpresa, soprattutto per chi avrà la ...