Il Napoli risponde alla Juve | Di Maria

Napoli - i tifosi sognano Cavani per rispondere a Ronaldo : la situazione : Ai microfoni di Fox Sport , Luis Cavani , padre del calciatore, pochi giorni fa non ha nascosto l'amore dell'uruguaiano per la città partenopea. Parole che si aggiungono a quelle del calciatore, che ...

Napoli - impossibile non rispondere al colpo Ronaldo : De Laurentiis diviso tra due bomber internazionali : Il Napoli prova a replicare al colpo Ronaldo piazzato dalla Juventus, gli obiettivi di De Laurentiis sono Benzema e Cavani Il colpo Ronaldo ha scosso il mercato internazionale, in particolare quello italiano, riuscito a mettere le mani sulla stella più luminosa del panorama mondiale. Acero/AlterPhotos/ABACA Un acquisto, quello messo a segno dalla Juventus, che sottolinea la crescita di una società che adesso punta dritta alla Champions ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 11 luglio in DIRETTA : Inter e Napoli devono rispondere alla Juventus : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DEL Calciomercato DI MARTEDI’ 10 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 11 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore ...

Calciomercato folle - il Napoli risponde alla Juventus : pazzesco colpo in arrivo dal PSG : Dopo Cristiano Ronaldo, in Italia arriva un altro grande campione: il Napoli vicino a Di Maria Non solo Cristiano Ronaldo-Juventus: il Calciomercato sembra come impazzito, in positivo. L’Italia va a caccia di big d’eccezione per una Serie A 2018-19 che si prospetta ricca di spettacolo. Mentre tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, a Napoli, i tifosi azzurri sognano ...

Calciomercato - il Napoli risponde alla Juventus : De Laurentiis piazza il colpo Di Maria : Con il probabilissimo arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis hanno piazzato un colpo di mercato sensazionale. Con un blitz proprio in questi minuti i partenopei hanno piazzato il colpo Angel Di Maria dal Psg. Ad ora non sono noti nè le cifre dell’affare e nè il compenso al forte argentino. Di Maria, 30 anni, forte talento ed ex Real Madrid, è reduce dal Mondiale deludente dell’Argentina di ...

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : 'Tempo scaduto? Due giorni di recupero' : 'De Laurentiis ha detto che il tempo è scaduto? Penso che dopo un anno un paio di giorni di tempo di recupero ci possano stare'. Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri commentando le parole ...

De Laurentiis sul futuro di Sarri : “tempo scaduto” - il tecnico del Napoli risponde così : Si è concluso il campionato di Serie A per il Napoli, stagione straordinaria per la squadra di Maurizio Sarri che però non è riuscita a conquistare lo scudetto, adesso a tenere banco è il futuro è il futuro del tecnico Sarri. “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al suo agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’e’ ...

Napoli - risponde al cellulare mentre fa la Tac : ecco l'impressionante prova : E' sempre più difficile fare a meno dello smartphone. Lo utilizziamo in ogni fase della nostra vita. Quando c'è da attendere per il passaggio dell'autobus, prima di andare a dormire ed è la prima cosa che guardiamo la mattina. I più attenti avranno notato che sono sparite le riviste dalle sale d'attesa degli studi medici, ormai anacronistiche rispetto alla possibilità di consultare il proprio gioiello di tecnologia. Accade, però, che c'è ...

