Il miglior posto per sciare in Lesotho

Ciclismo - Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino in vista del Tour : “non ci può essere posto migliore” : Vincenzo Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, dal 13 al 24 giugno per preparare il Tour de France Anche quest’estate, e più precisamente dal 13 al 24 giugno, Vincenzo Nibali tornerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, per preparare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione agonistica 2018: il Tour de France. Una tradizione che prosegue con successo da circa 10 anni, durante i quali il campione ...

Classifica delle migliori università del mondo : la migliore italiana al 156esimo posto : Il Politecnico di Milano si conferma la migliore università italiana nel ranking mondiale stilato dal QS Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell’analisi del settore dell'istruzione.Continua a leggere

Volley femminile - Nations League 2018 : Paola Egonu sfida Tijana Boskovic - chi è il miglior opposto al mondo? Scontro totale in Italia-Serbia : Paola Egonu contro Tijana Boskovic: questo è lo Scontro diretto più atteso in Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 16.30) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le Campionesse d’Europa in un incontro decisivo per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six ma ci sarà una partita dentro la partita. La sfida totale tra i due opposti rappresenta il tema caldo della ...

I migliori 10 luoghi da visitare in Europa nel 2018 secondo Lonely Planet (Italia al primo posto) : Anche per il 2018 Lonely Planet ha stilato la sua classifica "Best in Europe", ossia la lista delle 10 destinazioni più interessanti per organizzare un viaggio nel Vecchio Continente. Si tratta di una classifica periodicamente aggiornata in base alla vivibilità, all'autenticità, all'offerta culturale, artistica e gastronomica di ciascuna meta. Scopriamo insieme le destinazioni più belle d'Europa.1. Emilia Romagna, ...

Atalanta - Gasperini : 'Ottimo risultato - vogliamo il 6º posto. Futuro? Ci batteremo per migliorare' : Pareggio acciuffato all'ultimo istante ed Europa League sicura: è gioia Atalanta. L'1-1 , firmato Kessie-Masiello, ndr, contro il Milan regala il pass europeo ai nerazzurri, che riescono così nell'...