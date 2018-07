Il diritto di stare a casa per un problema psicologico

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Forse lo ricorderete, nell’estate del 2017 se n’era tanto discusso: è possibile prendersi dei giorni di malattia dal lavoro per un? Magari per troppo stress, ma anche per semplice malinconia, per ansia, depressione o chissà… Ad aver sollevato la questione era stata Madalyn Parker: giovane sviluppatrice web, una mattina aveva mandato un’email molto sincera in ufficio, spiegando che si sarebbe presa due giorni dal lavoro per «concentrarmi sulla mia salute mentale». La risposta del suo capo era stata talmente empatica e illuminata che in breve ha fatto il giro del mondo: «Ti ringrazio personalmente per avere mandato una mail del genere. È un promemoria importante che ci ricorda come sia sacrosanto usare i giorni di malattia per curare la propria salute mentale. È assurdo che ancora tante aziende non ne vogliano sapere. Ci sei da esempio». Alla ...