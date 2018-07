Il destino di Parma e Chievo è nelle mani del Tribunale Federale

agi

: RT @_inmyremains__: Ricapitolando: Cesena fallito, Reggiana che non partecipa alla Serie C, Chievo indagato per plusvalenze fittizie, Parma… - GhigoTrieste : RT @_inmyremains__: Ricapitolando: Cesena fallito, Reggiana che non partecipa alla Serie C, Chievo indagato per plusvalenze fittizie, Parma… - mserpentoni : RT @_inmyremains__: Ricapitolando: Cesena fallito, Reggiana che non partecipa alla Serie C, Chievo indagato per plusvalenze fittizie, Parma… - Lemiman23 : RT @_inmyremains__: Ricapitolando: Cesena fallito, Reggiana che non partecipa alla Serie C, Chievo indagato per plusvalenze fittizie, Parma… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Non si può certo considerare conclusa la scorsa stagione della serie A e B e sarà ilNazionaledella Federcalcio a mettere un punto quando deciderà ildi, accusate di illeciti che potrebbero costare cari e ridisegnare il tabellone a circa un mese dalla partenza dei campionati. Ieri infatti la Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiesto per il15 punti di penalizzazione che andrebbero a gravare su quelli messi in tasca durante la stagione scorsa (2017/18 quindi), e che significherebbero matematica retrocessione in serie B. Secondo l’accusa la società veneta avrebbe scambiato una trentina di calciatori con la società calcistica del Cesena (ormai andata in fallimento), per generare plusvalenze fittizie che avrebbero generato ricavi che ammonterebbero a circa 25 milioni di euro. Il ...