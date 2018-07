Il ' capo dei capi' di Cosa Nostra potrebbe non essere Messina Denaro

Casamonica - la gerarchia del clan svelata dall’ex moglie del boss : “Non c’è un capo dei capi. Ho parlato per i miei figli” : Una donna giovane che ha deciso di dire basta a soprusi e violenze. E che, per amore dei propri figli, ha iniziato a collaborare con i magistrati permettendo loro di infliggere un colpo forse mortale al clan divenuto simbolo della malavita capitolina. Gran parte del merito dell’operazione Gramigna, che ha portato all’arresto di 38 persone, per di più appartenenti o affiliati al clan dei Casamonica, va a Debora Cerreoni, 34 anni, ex compagna di ...

capocannoniere Mondiali 2018/ Harry Kane re dei bomber - ma dagli ottavi comandano Mbappé e Griezmann : Harry Kane è il Capocannoniere dei Mondiali 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:14:00 GMT)

La sofferta genesi di un capolavoro : Loveless dei My Bloody Valentine : Il lavoro di recupero e rimontaggio delle tracce va a buon fine, ultimo sacrificio del genio di Shields, che lascia così al mondo un capolavoro intramontabile, per molti uno degli album migliori non ...

Il capo dei senegalesi attacca Merola : "Capisco di più Salvini" : BOLOGNA Babacar Ndiaye, presidente dell'associazione senegalese di Bologna, attacca il sindaco Virginio Merola e le politiche della sua Giunta. "Capisco Salvini, non capisco invece la sinistra" ha ...

capo dei socialdemocratici tedeschi critica ambasciatore USA - : "Se il governo degli Stati Uniti vuole parlare con noi dei dazi doganali, lo dovrebbe fare attraverso il Ministro degli esteri di Washington con il Ministro federale tedesco dell'Economia Peter ...

Parcheggiatori - l'esercito di impuniti. Il capo dei vigili : 'Denunciateli' : I Parcheggiatori abusivi si fermano ad Eboli. La seconda sezione Penale della Corte di Cassazione inquadra il caso di un automobilista, che si era visto chiedere due euro da un abusivo all'interno del ...

Russia Croazia 1-0 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. capolavoro di Cheryshev! : Ct: Dalic live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 20:35 7 lug Scambio con Dzyuba, che fa da torre benissimo come sempre. Inserimento centrale di Cheryshev che raccoglie il ...

Cristiano Ronaldo - “capolavoro scientifico” dei tifosi : un insolito anagramma spopola sul web [VIDEO] : L’Italia del calcio è in fibrillazione per il possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, da molti definito l’affare del secolo. I giornali sportivi pubblicano costantemente aggiornamenti e indagano su ogni possibile evoluzione della trattativa che porterebbe uno dei più grandi talenti del calcio mondiale a giocare in Italia. I tifosi juventini non stanno più nella pelle, mentre gli altri, vuoi per invidia, per esorcizzare lo spettro ...

Cristiano Ronaldo - “capolavoro scientifico” dei tifosi : un insolito anagramma spopola sul web [VIDEO] : L’Italia del calcio è in fibrillazione per il possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, da molti definito l’affare del secolo. I giornali sportivi pubblicano costantemente aggiornamenti e indagano su ogni possibile evoluzione della trattativa che porterebbe uno dei più grandi talenti del calcio mondiale a giocare in Italia. I tifosi juventini non stanno più nella pelle, mentre gli altri, vuoi per invidia, per esorcizzare lo spettro ...

Silvio Berlusconi - le nomine in Forza Italia : Tajani vicepresidente - Galliani a capo dei dipartimenti. Malumori nel partito : C'è chi sostiene come ora si possa portare avanti una proposta politica riempendo lo spazio moderato e dando a Forza Italia maggior peso nelle trattative e chi, invece, si dice preoccupato perché ...

Vulcano e Stromboli : parte la stagione estiva dei Centri Informativi INGV con la visita del capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli : I due Centri Informativi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV http://www.INGV.it/it/) di Stromboli e Vulcano alle Isole Eolie (http://www.ilVulcanoinforma.it/it/7/i-Centri-INGV) riaprono i battenti. Fino al 6 ottobre sarà possibile visitare le due strutture dell’Istituto. Obiettivo: accogliere e informare i visitatori sul vulcanismo eoliano e sui rischi a esso connessi. Per l’occasione, il Capo Dipartimento della ...

Salvini : sui porti decido io. Il ministero dei Trasporti : la Guardia costiera fa capo a noi : I temi sono quelli della campagna elettorale, ribaditi più volte dall’inizio della legislatura. Dalla necessità di abolire la legge Fornero «ingiusta e disumana» ai riferimenti alla famiglia tradizionale, dalle promesse sulla legittima difesa al tono minaccioso con le Ong per finire con un attacco alle politiche europee sui migranti. Morale: «Facc...

Il capo dei servizi vuole arruolare giovani per combattere i cybercriminali : Quando ci troviamo a che fare con un'emergenza legata a un determinato attacco dal mondo web, dobbiamo essere capaci a gestire e ad adottare tutte le contromisure nel minor tempo possibile. E senza ...

Appalti truccati - arresti in Comune ad Amantea : anche l'assessora e il capo dei vigili : Le accuse: turbativa di gare pubbliche e tentata concussione in particolare sui servizi di derattizzazione e disinfestazione, le mense scolastiche e la gestione dei parcheggi.