Il campione dell' Nba a bordo della nave Open Arms

(Di mercoledì 18 luglio 2018) I 'social' incoronano quasi all'unanimità come un "eroe" Marc Gasol, il campione spagnoloNba che ha svelato con un tweet di far parte dell'equipaggiodell'Ong spagnola Open Arms e di aver partecipato al salvataggio di una donna al largoLibia. "Ci sono giocatori forti, fortissimi. Poi ci sono UOMINI che sono dei fuoriclasse", ha scritto un utente italiano su Twitter del 33enne 'centro' catalano in forza ai Grizzlies di Memphis. "Marc Gasol non parla e agisce, adoperarsi per portare in salvo una donna vale ben più di qualsiasi anello Nba. Mvp!". Gasol, che ha postato una foto che lo ritrae su un gommone con caschetto rosso e salvagente vicino a Josephine, la donna salvata da Open Arms, ha spiegato che avrebbe voluto fare il volontario in mare già l'anno ...