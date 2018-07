Il Bari Calcio verrà messo in liquidazione

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Calcio : Bari - saltata ricapitalizzazione : ANSA, - Bari, 16 LUG - La ricapitalizzazione del Bari è saltata e il club dice addio al Calcio professionistico. Le speranze di salvataggio del Bari sono svanite nel pomeriggio quando la cordata ...

Bari Calcio - salta l'iscrizione al campionato in B : addio al calcio professionistico dopo 110 anni : La salvezza era appesa all'ipotesi di investimento di Andrea Radrizzani e Ferdinando Napoli, ma la scoperta di nuovi debiti avrebbe spinto il proprietario del Leeds united e il fondatore di Edilportale a rinunciare

Il Bari Calcio riparte dal Bisceglie in Serie C : Il mitico Bari calcio non c’è più dopo 110 anni di storia. E’ stato impossibile trovare i tre milioni mancanti

Calcio : Bari - Radrizzani lascia : ANSA, - Bari, 16 LUG - "Negli ultimi giorni abbiamo valutato attentamente la possibilità di investire nel AS Bari insieme ad altri partners e investitori locali. Purtroppo il poco tempo disponibile ...

Calcio Bari : Biga si dimette da cda : ANSA, - Bari, 13 LUG - Il Bari, al centro di una controversa procedura di ricapitalizzazione per iscriversi al nuovo campionato, perde altri pezzi: si è dimesso dal consiglio di amministrazione l'...

Calcio - Serie B 2018-2019 : la Covisoc respinge la domanda di iscrizione di Avellino - Bari e Cesena. Ora la palla passa alla FIGC : La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha rigettato, non ritenendole idonee, le domande di iscrizione alla prossima Serie B di Avellino, Bari e Cesena. La notizia era nell’aria ed è giunta nella serata di oggi. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola per i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, ...

Calcio : Bari - 3mln per salvare il club : ANSA,- Bari, 12 LUG -Sono necessari 3mln di euro - entro lunedì prossimo -per il salvataggio del Bari, cioè per completare la ricapitalizzazione disposta dall'assemblea straordinaria del 15 giugno ...

Calciomercato Bari - Greco ceduto alla Cremonese : Bari - Il Bari ha annunciato l'addio con Leandro Greco . Il centrocampista infatti passa alla Cremonese a titolo definitivo. Questo il comunicato della società: "FC Bari 1908 ha ceduto i diritti ...

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : 2 Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari eta' della Juventus. Allo stadio Gino Bozzi di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera [VIDEO] al ...

Calciomercato Verona - dal Bari arriva Karamoko Cissè : Verona - L' Hellas Verona ha un nuovo attaccante in rosa: si tratta del guineano Karamoko Cissè . La punta ex Benevento arriva dal Bari e ha firmato un contratto triennale con gli scaligeri. Per Cissè ...

Bari Calcio - decisa ricapitalizzazione : ANSA, - Bari, 16 GIU - L'assemblea straordinaria del Bari calcio, convocata ieri pomeriggio presso lo studio del notaio Michele Labriola, ha deliberato la ricapitalizzazione della società. Il socio di ...

Bari - "Un calcio alla droga" : presentato il programma di incontri sportivi benefici : L'amministrazione, in seguito ai recenti episodi di cronaca accaduti in città e legati al traffico degli stupefacenti, appoggia e sostiene questa importante campagna di sensibilizzazione, che si è ...