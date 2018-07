I tre fronti della partita Rai

Affrontiamo i problemi Iliad con Benedetto Levi : in streaming con la macchina della verità : Il fatto che Iliad Italia sia riuscita a far parlare moltissimo di sé è fuori discussione. Offerta allettante e buonissimi presupposti dal punto di vista della copertura, ma come è normale che sia in queste ore sono emerse anche alcune mancanze più o meno gravi. In particolare, ieri ci siamo concentrati sui problemi riguardanti le chiamate in entrata, visto che a detta di molti si risulta non raggiungibili nonostante la presenza apparente di ...

Frontiere estreme : Giovedì è nato un nuovo asse dei volenterosi formato da Italia, Austria e Germania (tendenza Baviera) che si contrappone a quello che era stato lanciato un paio di settimane fa dalla cancelliera tedesca Angela Merkel assieme a Spagna e Grecia: il primo vuole chiudere ai migranti, il secondo vuole go

Canada - fa jogging ma oltrepassa il confine USA : arrestata/ La madre : "La frontiera è una trappola perché..." : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Pedofilia - maestro elementari arrestato in trentino/ Molestie sessuali in classe nei confronti delle alunne : Pedofilia, maestro elementari arrestato in Trentino: Molestie sessuali in classe nei confronti delle proprie alunne. Le indagine sono iniziate dopo alcune segnalazioni da parte dei genitori(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:17:00 GMT)

Genova - Salvini : "Entro due settimane la sperimentazione dei taser". E sui migranti : "A Ventimiglia i cinici sono oltrefrontiera" : Il ministro dell'Interno visita in ospedale l'agente ferito da un ragazzo di 20 anni, che è poi stato ucciso da un poliziotto. Alla madre del giovane manda a dire: "Se suo figlio non avesse usato quel coltello sarebbe ancora vivo"

Libia - Algeria e Tunisia : le tre rotte della frontiera Sud che preoccupano l'Italia : Il problema dei problemi si chiama frontiere esterne. Che poi si traducono in rotte: quella libica, quella tunisina e ora anche quella - meno conosciuta al momento ma che alla Farnesina, come al Viminale, monitorano con crescente attenzione – algerina.Tre rotte per tre Paesi che, ognuno con la sua specificità, presentano segni preoccupanti di crisi: politica, sociale, istituzionale. Si emigra per disperazione, ma anche per protesta. ...

Georgette Polizzi e Davide tresse si sposano : "Affrontiamo il futuro da marito e moglie" : Solo qualche settimana fa Georgette Polizzi ha spiegato sui social di avere la sclerosi multipla , ma grazie alla sua forza di volontà sta avendo grandissimi miglioramenti. Così ogni giorno ha ...

Davide tresse chiede a Georgette Polizzi di sposarlo : “Affrontiamo insieme la malattia” : Davide Tresse chiede a Georgette Polizzi di sposarlo, con una lettera commovente che arriva dopo la diagnosi di sclerosi multipla. Qualche tempo fa l’ex protagonista di Temptation Island aveva rivelato di voler lasciare il fidanzato. “A meno che la ricerca non faccia il miracolo di trovare una cura, al momento la mia vita è segnata – aveva spiegato Georgette -. L’idea di stare sola mi terrorizza. Ma ancora di più mi terrorizza ...

Gaza - nuovi scontri alla frontiera : diversi morti e oltre 600 feriti : Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti Continua a leggere L'articolo Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti proviene da NewsGo.

Gaza - nuovi scontri alla frontiera : diversi morti e oltre 500 feriti : Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 500 feriti Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 500 feriti Continua a leggere L'articolo Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 500 feriti proviene da NewsGo.

Georgette Polizzi - proposta di nozze da Davide tresse / "Amore - affrontiamo il futuro da marito e moglie!” : proposta di nozze per Gorgette Polizzi dal fidanzato Davide Tresse. "Sposami, io non ti lascio": la lettera del ragazzo pubblicata sul settimanale DiPiù(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:32:00 GMT)

Popolari - fondi esteri e Bcc - i tre fronti bancari di Conte : In tal senso 'chiediamo con urgenza un incontro con il premier affinché possa chiarirci meglio la posizione del governo, rappresentandogli al Contempo i rischi per l'economia locale derivanti da uno ...

Docenti precari – Pittoni (Lega) : aperti tre fronti per uscire dall’emergenza : Tra i Docenti precari c’è fremente attesa per la nascita del nuovo governo. In particolare sono i diplomati magistrale quelli maggiormente in ansia. Essi confidano che tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo possa esserci quello relativo alla loro situazione. Sul tavolo non ci sono soltanto le questioni inerenti la loro stabilizzazione. E’ urgente intervenire […] L'articolo Docenti precari – Pittoni (Lega): aperti ...