I rider avranno un contratto di lavoro Esulta Luigi Di Maio | “Mia battaglia | sono felice”

fanpage

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le associazioni datoriali annunciano ilper iDi: "Quella per i diritti deis è stata la mia primada ministro delfelice. La settimana prossima convocherò un nuovo tavolo con tutti i soggetti coinvolti, proprio a partire dais, per verificare i passi in avanti fatti".