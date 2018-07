I ragazzi salvati in Thailandia escono dall' ospedale | Ci siamo riempiti lo stomaco

Thailandia - i ragazzi salvati dalla grotta : "I soccorsi un miracolo" - : Dopo esser stati dimessi dall'ospedale , i giovani atleti si sono presentati davanti ai giornalisti. I 12 piccoli calciatori ed il loro allenatore erano rimasti intrappolati per 18 giorni nella ...

Thailandia : dimessi dall’ospedale i ragazzi salvati dalla grotta - “l’arrivo dei soccorsi come un miracolo” : Sono stati dimessi poche ore fa, dall’ospedale di Chiang Rai, i 12 giovani calciatori salvati nella grotta di Tham Luang nel nord dell’Indonesia. Ricoverati la settimana scorsa per esami e cure dopo il periodo trascorso sottoterra senza cibo, i ragazzi e il loro allenatore stanno incontrando in questi minuti i giornalisti per rispondere alle loro domande prima di riprendere la loro vita. Sarà l’unica occasione per la stampa di ...

Il primo video dei ragazzini thailandesi salvati dalla grotta : È stato girato nell'ospedale di Chiang Rai, dove sono ancora isolati dal resto del mondo per evitare rischi per la loro salute The post Il primo video dei ragazzini thailandesi salvati dalla grotta appeared first on Il Post.

Il "Piano B" di Savona sull'euro e i ragazzi salvati in Thailandia : DALL'ITALIA “Dobbiamo essere pronti a tutto, sull’euro”, dice Paolo Savona. Il ministro degli Affari europei, durante un’audizione in Parlamento, torna a parlare del suo “Piano B”: “Potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienz

Thailandia - salvati tutti i ragazzi nella grotta : “Grazie ai soccorritori - il monito è non sfidare la natura” : “Come madre e come persona al servizio del proprio Paese, gioisco con tutto il mondo per l’esito positivo della drammatica vicenda della grotta di Tham Luang, porgendo il mio cordoglio alle autorità thailandesi per il sacrificio del soccorritore caduto“. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Vannia Gava, facendo riferimento al salvataggio dei 12 ragazzini e del loro allenatore rimasti a lungo intrappolati nella ...

I ragazzini salvati in Thailandia potrebbero soffrire di una malattia molto rara : Hanno già affrontato delle prove difficilissime, riuscendo a sopravvivere per giorni al buio e all'umidità della grotta thailandese che li aveva inghiottiti. Una volta liberati, però, i 12 ragazzini e il loro allenatore potrebbero dover affrontare nuove sfide. Come riporta l'Abc, è possibile che i giovani abbiano contratto una malattia particolare, chiamata "malattia delle caverne" o "cave disease": si tratta di ...

