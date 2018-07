I ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia sono usciti dall' ospedale

Thailandia - i ragazzi rimasti bloccati nella grotta lasciano l'ospedale : Sono stati dimessi dall'ospedale i 12 ragazzini, componenti di una squadra di calcio thailandese, rimasti bloccati insieme al loro allenatore in una grotta per poi essere tratti in

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta : ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

Thailandia : ecco la cronologia dei 18 giorni di odissea dei ragazzi bloccati nella grotta : E’ terminata oggi ed è durata ben 18 giorni l’odissea dei 12 giovani calciatori di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore 25enne, rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang in Thailandia: ecco la cronologia degli eventi che hanno portato al loro salvataggio, un miracolo sperato fin dal 23 giugno. 23 giugno – I ragazzi entrano nel complesso di grotte di Tham Luang al termine di un allenamento. ...

Thailandia - riprese le operazioni di recupero per salvare gli ultimi 4 ragazzi bloccati nella grotta e l’allenatore : Sono riprese oggi alle 10:08 locali (le 5:08 in Italia) le operazioni di recupero degli ultimi quattro ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore. A meno di imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani calciatori durante la seconda fase di recupero iniziata attorno alle 11 ora locale ...

Thailandia - recupero dei ragazzi bloccati nella grotta : psichiatra - importante la terapia psicologica subito : In riferimento alla vicenda dei ragazzi rimasti intrappolati nella grotta in Thailandia, Claudio Mencacci, past president della Società italiana di psichiatria, ha spiegato che è “importante attivare il prima possibile le terapie psicologiche focalizzate sul trauma, e non costringere i ragazzi a dormire. Indurre il sonno infatti può fissare di piùnella memoria il trauma, mentre farli parlare può aiutare a ridurre la ...

Thailandia - ripresa la missione di recupero dei ragazzi bloccati nella grotta : tutti gli aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta da 14 giorni : la lunga odissea : Dal loro ingresso nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, per i 12 giovani calciatori e per il loro allenatore sono già passati quattordici lunghi giorni. giorni di paura, angoscia, gioia di averli ritrovati, ma corsa contro il tempo per riuscire a liberarli prima che la carenza d’ossigeno esaurisca le loro speranze. Ecco, giorno per giorno, le tappe della loro odissea fino ad oggi: 23 GIUGNO. Il gruppo resta intrappolato ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : buoni i riscontri degli ingegneri di Musk : Gli esperti di Elon Musk stanno disegnando una “capsula di salvataggio” per poter tirare fuori i 12 ragazzi rimasti intrappolati in in una grotta di Tham Luang, in Thailandia. Lo scrive lo stesso miliardario, che, invitato a intervenire nelle operazioni dalle autorita’ locali, ha inviato sul posto gli ingegneri della Boring Company, impegnata nella costruzione di un tunnel a Los Angeles e dotata di macchinari straordinari per ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : i genitori scrivono all’allenatore : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang hanno risposto alla lettera inviata dall’allenatore che ha portato i loro figli lì, spiegando che non vogliono che si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “E’ il momento più favorevole per il salvataggio” : Le condizioni per la possibile evacuazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore, bloccati da due settimane nella caverna di Tham Luang, sono ora le “più favorevoli”. Lo ha detto il governatore della provincia di Chang Rai, Narongsak Osotthanakorn, a capo delle operazioni di soccorso. Il momento favorevole sarebbe dovuto all’assenza di piogge nelle ultime ore, nonostante la Thailandia si trovi nel mezzo della stagione dei ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

ragazzi bloccati nella grotta - il tempo stringe : 3-4 giorni per salvarli : Il tempo stringe per i Ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia: c'è una finestra di appena 3-4 giorni per salvare i 12 baby calciatori bloccati dal 23 giugno con il loro allenatore nella...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...