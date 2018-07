I piloti della Ducati MotoGP Dovizioso e Lorenzo regalano spettacolo al volante della

sportfair

: Due #piloti, due prospettive diverse. A chi affidare il sedile della #Ferrari il prossimo anno? VOTA dentro l'artic… - NewSicilia : Due #piloti, due prospettive diverse. A chi affidare il sedile della #Ferrari il prossimo anno? VOTA dentro l'artic… - giosmith9 : @atabey981 @oteromugardos @AlbertFabrega @ScuderiaFerrari I tifosi non tifano per piloti tifano una scuderia che og… - AvvMennillo : Ecco la Scuola di volo per i futuri piloti di caccia. La firma tra Vecciarelli (Aeronautica) e Profumo (Leonardo):… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Andreae Jorgedie ambassador Cupra, provano l’auto da gara del Marchio Siamo abituati a vederli sulla sella di una moto da gara, disegnando le curve con le ginocchia a pochi millimetri dall’asfalto. Ma sia che si trovino davanti alle due che alle quattro ruote, Andreae Jorgedidel teamCorse e ambassador CUPRA, sono innanzitutto due veri appassionati di motori. La sfida? Guidare la CUPRA TCR in pista, sotto l’occhio vigile di Pepe Oriola e Jordi Gené,e, a loro volta, ambassador del Marchio. Dal manubrio al. “Il desiderio, sia a bordo di una moto che di un’auto, non cambia: quando sei in pista vuoi essere il più veloce. La differenza è che le quattro ruote ti fanno sentire più sicuro, ti danno più stabilità”, commenta Andreaavvicinandosi alla CUPRA TCR nel circuito di ...