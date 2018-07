I migliori drink da bere a bordo piscina

gqitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La spiaggia è sempre un’ottima meta, ma laè un autentico paradiso per chi ama l’ozio totale al netto della sabbia, da spazzolare via ininterrottamente da ogni parte del corpo, delle ore di viaggio in auto o in treno e delle soste nei bagni pubblici. Laè anche un posto estremamente comodo e piacevole dove gustarsi uncon i piedi nell’acqua. È il luogo ideale per sperimentare qualcosa di nuovo rispetto alla tua solita lager ghiacciata: ecco una serie di bevande, suggerite dai barman, da sorseggiare a. Piña Colada Questa è la bevanda per antonomasia da gustare comodi ae c’è più di una buona ragione. “Adoro una piña colada classica”, sostiene Maxime Heitz del Le Coq Rico di New York. Un importante encomio a cui si aggiungono le parole di Juan Coronado del Bresca a Washington D.C., che ama una variante chiamata Miami Vice: “Il matrimonio ...