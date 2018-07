I dubbi del Fmi sull' Italia e il tempo del grande golf Di cosa parlare stasera a cena

Open Arms verso la Spagna : a bordo la stella dell'Nba Marc Gasol/ Ultime notizie - Salvini : dubbi e reazioni : Migranti, Proactiva Open Arms: nave Ong verso la Spagna, "porti Italia non sicuri con Salvini". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:29:00 GMT)

Studio sul sangue della Sindone - ricercatori : “Scoperta dubbia e poco documentata” : In questi giorni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Forensic Sciences uno Studio, già divulgato in Italia alcuni anni fa, a firma di Luigi Garlaschelli e di Matteo Borrini relativo alla Sindone. Il Gruppo Scientifico Padovano costituito da docenti dell’Università e degli Ospedali di Padova, che con lo scultore Sergio Rodella ha recentemente ha realizzato un modello 3D dell’Uomo della Sindone, ha riportato di seguito le proprie ...

Marco Vannini/ Il mistero della porta chiusa : i dubbi della madre (Speciale Chi l'ha visto?) : L'omicidio di Marco Vannini sarà tra i casi che verranno affrontati nello speciale Chi l'ha visto? in onda questa sera, mercoledì 18 luglio, su Rai 3.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Ba : 'dubbi sul Milan? Maldini aveva ragione - e gli davano dell'arrogante...' : 'Che rabbia per il Milan' . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex rossoneri Ibrahim Ba parla del momento del Diavolo e difende la decisione di Paolo Maldini di non entrare in società: 'Il Milan è stato una parte importante della mia vita, lo seguo ancora ...

Lara Zorzetto di Temptation Island è falsa? I dubbi del web : Temptation Island: Lara Zorzetto non è spontanea? Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island, e i colpi di scena si sono lettaralmente sprecati. Cosa è successo stavolta? Valentina De Biasi ha perdonato per l’ennesima volta Oronzo Carinola, decidendo di concedergli un’ultima possibilità. Oltre questa coppia, anche quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha sicuramente fatto ...

Tagliati i vitalizi ai deputati - i senatori si adegueranno? I dubbi sulla 'delibera Fico' : "Non sono preoccupato dai ricorsi, perché la delibera è forte e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la Costituzione". Roberto Fico, presidente Cinquestelle della Camera, 'padre' della delibera con cui ieri sono stati Tagliati i vitalizi agli ex ...

Sì della Camera al taglio dei vitalizi : festa M5s - i dubbi delle opposizioni : Via libera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio al taglio dei vitalizi degli ex deputati. I Cinquestelle festeggiano, mentre le opposizioni avanzano dubbi di costituzionalità -

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

Più di un dubbio sulle proposte di Savona sulla riforma della Bce : Che la situazione italiana (e non solo) desti qualche preoccupazione è evidente. Lo hanno detto con chiarezza Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Giovanni Tria, Ministro dell'economia, parlando alla riunione dell'Abi, il cui presidente, Antonio Patuelli non ha potuto che convenire: esortando a non tirare troppo la corda nei confronti dell'Europa. Ma che vi sia il pericolo di un "cigno nero" come ha diagnosticato, a pochi ...

“Io e Belen…”. Ilary Blasi svela quel segreto “proibito” che la lega alla Rodriguez. Le parole della signora Totti stupiscono e sollevano un dubbio enorme : Ilary Blasi è stata scelta come conduttrice per il programma sui Mondiali si Russia 2018, Balalaika. Insieme a lei c’è Nicola Savino e Belen Rodriguez. La Blasi era stata scelta perché è una delle conduttrici più amate e spigliate della tv ma un po’ di delusione, sui risultati del programma in termini di pubblico, c’è stata. Di sicuro il fatto che l’Italia non abbia partecipato al mondiale, ha influito, in parte, sugli ascolti. Ma bisogna ...

Tema della Milanesiana 2018 - "Il dubbio e la Certezza" - Milano Post : "Il Dubbio e la Certezza" è il Tema della Milanesiana 2018, il festival che porta la firma di Elisabetta Sgarbi, unico nel suo genere perchè contamina musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro e si allarga nello spazio e nel tempo. Fino al 19 luglio , che diventa 2 settembre, tra Milano, Torino, Bormio, Verbania, Collodi, Ferrara, Ascoli Piceno e Firenze si ...

dubbi - perplessità e strategie intorno al nome di Zingaretti a capo del Pd : Gli occhi di tutti, nei palazzi della politica, sono puntati all’autunno prossimo. E più precisamente a ottobre. La convinzione, corroborata dalle analisi fatte dalle maggiori banche italiane, è che in quel periodo, cioè quando il governo italiano presenterà la legge di bilancio a Bruxelles, lo spre

Francia-Uruguay : francesi sulle ali dell'entusiasmo - Cavani in dubbio : Il Mondiale in Russia ai quarti di finale mette di fronte Francia contro Uruguay, un match che grazie ai campioni presenti in campo regalerà sicuramente spettacolo. Un Mondiale ricco di soddisfazioni, quello giocato fino ad oggi dalle due nazionali che ora si trovano la strada leggermente più spianata grazie all'uscita di Germania e Spagna, accreditate come tra le favorite per la vittoria finale. L'unico ostacolo per le due squadre è ...

Operazione Tour de France - Vincenzo Nibali prova la cronometro a squadre : test fondamentale a Cholet - i dubbi dello Squalo : Oggi inizia a tutti gli effetti il Tour de France di Vincenzo Nibali. La Grande Boucle scatterà soltanto sabato 7 luglio dalla Vandea ma lo Squalo è atteso da una giornata molto importante per capire le sue reali ambizioni nella corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Il 33enne partirà tra i grandi protagonisti per la conquista della maglia gialla considerando le tante salite e la frazione sul pavé della Roubaix ma teme tantissimo la cronometro ...