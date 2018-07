I doppi ex di Juve e Real Madrid

Calciomercato Juventus - Marotta fa la spesa a Madrid : altro doppio colpo dopo CR7 : Spettacolo Juventus sul Calciomercato, i bianconero stanno costruendo una squadra pazzesca per il tecnico Massimiliano Allegri. dopo i colpi Cancelo e Emre Can, i bianconeri hanno chiuso la trattativa di Calciomercato del secolo, è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo. E’ finita? Macchè. --In attesa di concludere qualche trattativa in uscita, anche importante (Alex Sandro ed almeno uno tra Higuain e Dybala più Rugani), la ...

Marcelo alla Juventus/ Ultime notizie - doppio like sospetto : il brasiliano ha iniziato a seguire i bianconeri : Marcelo alla Juventus dopo Cr7? I bianconeri starebbero preparando un altro grande colpo di mercato sull'asse con Madrid. Ma prima servono delle cessioni(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Chelsea doppio affondo in casa Juve : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , il Chelsea è pronto a presentare un doppio affondo in casa Juventus sul mercato. Gli obiettivi? Daniele Rugani e Gonzalo Higuain pronti a riabbracciare Maurizio Sarri .

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

Calciomercato Juventus - ai dettagli una doppia trattativa in entrata : il club bianconero cambia pelle : Calciomercato Juventus – Juventus attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, la squadra da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri prende sempre più forma, adesso l’obiettivo è tentare l’assalto al Triplete. Chiusa una trattativa importante per la difesa, fumata bianca per l’ormai ex Inter Cancelo, accordo con il Valencia sulla base di 38 milioni di euro ed a titolo definitivo, investimento immediato dunque per ...

Cancelo-Darmian - doppia corsa Juventus sulle fasce : TORINO - Juventus in viaggio su due corsie: nel senso delle fasce da rinforzare e degli obiettivi da centrare per riuscirci. Viaggio lungo come in un sabato d'agosto da bollino nero, ma che proprio ...

Calciomercato Juventus - Luciano Moggi annuncia un doppio clamoroso colpo in entrata : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve ...

DIRETTA/ Juventus Inter Under 15 (risultato live 0-2) streaming video e tv : Gnonto raddoppia dopo Benedetti : DIRETTA Inter Juventus Under 15: info streaming video e tv della finale per il campionato Giovanissimi Nazionali, Serie A e B. In palio oggi il titolo italiano di categoria.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:09:00 GMT)

DIRETTA / Juventus Napoli Under 15 (risultato live 2-0) info streaming video e tv : raddoppio di Salducco! : DIRETTA Juventus Napoli Under 15, info streaming video e tv: orario della partita valida come prima semifinale del campionato. Il torneo giovanile è riservato alla categoria Giovanissimi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - ecco l’innesto per il centrocampo - doppia trattativa con la Juventus : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Maran in panchina, ecco le prime parole del nuovo allenatore: “Sono felicissimo di essere qui. Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti”. Nel frattempo la dirigenza si muove per rinforzare la rosa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ doppio tentativo per il centrocampista Mandagora e per ...

Borini raddoppia : "Resto - sono da Milan. Juve - ad agosto la rivincita" : Fabio Borini si affaccia dal terrazzo di casa, con splendida vista sull'Arco della Pace, e si gode Milano. Quella che dopo un anno è già diventata la sua Milano, perché Fabio giudica molto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Juventus-Verona - probabili formazioni e ultimissime : è il Buffon-Day. doppia festa bianconera : Juventus-Verona, probabili formazioni- Tutto pronto per la Doppia festa bianconera dinanzi ad un’Allianz Stadium da tutto esaurito. Sarà l’ultima sfida in bianconero di Gigi Buffon, per il quale sarà riservata una super coreografia e un tributo speciale. Un saluto lungo 17 anni. Un saluto che ripercorrerà le tappe di una storica carriera. Difficile, se non […] L'articolo Juventus-Verona, probabili formazioni e ultimissime: è il ...