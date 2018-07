I dati dello scandalo Cambridge Analytica usati anche dai russi?

NoiPA - il cedolino dello stipendio scade : come non perdere i dati : Il cedolino dello stipendio NoiPA viene pubblicato mensilmente sul portale, ma non resta lì per sempre. Ha una scadenza. Tra le FAQ sull’argomento, NoiPA consiglia di scaricarne una copia e salvarla nei file del proprio PC. Questo perché tutti i cedolini vengono automaticamente cancellati dopo 15 mesi dalla loro pubblicazione. cedolino dello stipendio NoiPA: scaricatelo […] L'articolo NoiPA, il cedolino dello stipendio scade: come ...

Elezioni Taormina : confronto tra i candidati a sindaco sui temi dello sviluppo economico : Non è pensabile che vengano organizzati 48 spettacoli da giugno a settembre quando Taormina è già piena di turisti. Qual'è l'utilità per Taormina ad avere tutti questi eventi solo in estate anzichè ...

Sensors Toolbox visualizza i dati e i grafici in tempo reale provenienti dai sensori dello smartphone : Sensors Toolbox è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente uno strumento che offre l'opportunità di visualizzare dati e grafici provenienti da sensori. L'interfaccia è organizzata con delle tab che mostrano i valori e il grafico in tempo reale per ogni sensore e permette di effettuare lo screenshot con i valori dei sensori e di condividerli. L'articolo Sensors Toolbox visualizza i dati e i grafici in tempo reale provenienti dai ...

Ministri 'rimandati al mittente' dal Capo dello Stato : ecco tutti i precedenti Video : Il netto ‘no’ a Paolo Savona come futuro Ministro dell’Economia da parte di Sergio Mattarella [Video] non è affatto un ‘unicum’ nella storia della Repubblica. Esistono infatti dei precedenti in cui un Capo dello Stato ha rimandato al mittente le proposte del Presidente del Consiglio incaricato, suggerendo a quest’ultimo una figura diversa da quella indicata. Il faro è l’articolo 92 della Costituzione, che recita così: «Il presidente della ...