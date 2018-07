I bambini di oggi più pazienti che in passato?

Due bambini feriti cadendo da un muretto e dalla bicicletta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Sono stati curati prima ad Aosta e poi trasferiti a Torino AOSTA. Due bambini di 5 anni sono rimasti feriti ieri in due ...

Thailandia - recuperati i primi quattro bambini. Oggi si spera per gli altri otto e per l’allenatore : quattro su tredici sono fuori: l’eterna prigionia nella grotta Tham Luang non è ancora finita, ma ieri «abbiamo fatto il nostro capolavoro», ha detto il capo dei soccorsi. Restano otto giovani calciatori da ripescare, assieme al loro allenatore: un blitz che era stata etichettato “il D-day” è stato messo in sospeso per almeno dieci ore per ricarica...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : salvi i primi bambini nella grotta in Thailandia (9 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grave incidente ferroviario in Turchia. salvi i primi quattro bambini dalla Thailandia. E' morto il regista cinematografico Carlo Vanzina. (9 luglio 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:20:00 GMT)

IL GIARDINO per bambini e ragazzi in condizioni disagiate - presentato oggi - lunedì 25 giugno alla stampa e al via dal 2 luglio 2018 : ... Salute del Comune di Palermo, d'intesa con il CPIA Palermo 1, in collaborazione con numerose associazioni locali, con Inter Campus, Fiorentina Camp e con il supporto di Ferrarelle, Kinder+Sport Joy ...

Pentagono vuole dare alloggio ai bambini rifugiati in basi militari - : I video pubblicati sui social in cui si vedono piangere i bambini hanno causato una tempesta di indignazione in tutto il mondo. Trump per tale politica è stato fortemente criticato sia dai membri del ...

Emma Marrone / Oggi la sorpresa ai bambini ricoverati all'ospedale Bambin Gesù di Roma : È un giorno speciale per Emma Marrone: Oggi, 21 giugno, per la Festa della Musica sarà all'ospedale Bambin Gesù per far visita ai Bambini malati(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Foggia - abusi su bambini e pedopornografia : ex sacerdote condannato a 18 anni : Il Tribunale di Foggia ha condannato a 18 anni di reclusione e 120.000 euro di multa l'ex sacerdote Giovanni Trotta, imputato per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori ai danni di 9 giovani fra i 12 e i 13 anni. All'epoca delle violenze era già ridotto allo stato laicale.Continua a leggere