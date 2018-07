I 100 anni di Mandela | perché il suo messaggio politico non va dimenticato

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 può creare problemi a chi ha 42 anni di servizio? (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100 e il dubbio di chi ha già 42 anni di anzianità contributiva. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:46:00 GMT)

Nelson Mandela - 100 anni fa la nascita di Madiba : la grafic novel di Lewis Helfand e Sankha Banerjee : Ciao Madiba. Per celebrare i cento anni dalla nascita di Nelson Mandela, il leader politico anti-apertheid che fu presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, e che morì il 5 dicembre 2013, da oggi in libreria potrete ammirare la graphic novel di Lewis Helfand e Sankha Banerjee, intitolata Nelson Mandela – L’anima invincibile (Gribaudo-Feltrinelli) di cui il FQMagazine vi offre in anteprima dieci tavole. “Il mio ideale più caro è quello ...

Nelson Mandela - 100 anni dalla sua nascita/ L'omaggio di Barack Obama : "Lui l'esempio da seguire" : Nelson Mandela, 100 anni dalla sua nascita: il 18 luglio 2018 nasceva a Mvezo il politico e attivista sudafricano, ecco L'omaggio di Barack Obama, "è lui l'esempio da seguire"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Pensioni 2019 - 3 ipotesi : quota 100 flessibile - bonus e uscita a 42 anni di contributi : Cantiere aperto sulla riforma delle Pensioni per il 2019: i ministeri del Lavoro e dell'Economia e di Palazzo Chigi starebbero aprendo all'ipotesi di puntare sulla quota 42 per i lavoratori precoci, alle uscite con quota 100 rese più flessibili e alla reintroduzione del bonus per chi dovesse rimanere a lavorare pur avendo maturato i requisiti per la pensione. A darne notizia è Il Sole 24 Ore di oggi che anticipa le attivita' autunnali alle quali ...

100 anni fa nasceva Nelson Mandela : una graphic novel per ricordare la sua lotta all’apartheid : Il 18 luglio di ogni anno ricorre il Mandela Day: quest’anno l’importante celebrazione coincide con il centenario della nascita del premio Nobel sudafricano. Per l’occasione l’editore Gribaudo pubblica una graphic novel dedicata alla sua vita, da oggi nelle librerie italiane.Continua a leggere

Russia : migliaia in processione per 100 anni uccisione zar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - 100 anni fa la morte dello Zar Nicola II/ 17 luglio 1918 - l’eccidio della famiglia Romanov : Nella notte del 17 luglio 1918, cento anni fa, la strage con cui furono uccisi lo zar Nicola II e la sua intera famiglia, i resti furono ritrovati solo nel 1979(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:15:00 GMT)

Un film per i 100 anni di Bentley Motors : Per celebrare il centenario di Bentley Motors, fondata il 10 luglio 1919, un coinvolgente cortometraggio dal titolo ‘Together we are Extraordinary: The Story of Bentley Motors“. Immagini che celebrano il “Gran Turismo” grazie alle più espressive creazioni di questi 100 anni, quanto l’intrinseca classe ed espressione di lusso britannico, che ha attraversato il tempo con […] L'articolo Un film per i 100 anni di Bentley Motors ...

Riforma pensioni 2018/ Proietti : Quota 100 a 64 anni peggio dell'Ape (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Domenico Proietti: Quota 100 a 64 anni peggio dell'Ape social. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Nintendo Switch - 1000 titoli venduti / Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita : Nintendo Switch, 1000 titoli venduti: Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita nei negozi. Le statistiche sono state pubblicate da Perfectly Nintendo e fanno riflettere.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Ingmar Bergman - 100 anni dalla sua nascita/ Il regista svedese che ha rivoluzionato il cinema : Ingmar Bergman, 100 anni dalla sua nascita: il 14 luglio del 1918 nasceva a Uppsala uno dei registi più importanti della storia del cinema, "l'artista totale"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:36:00 GMT)

Ingmar Bergman - a 100 anni dalla nascita impressioni su sette capolavori del regista che abitava sempre nei suoi sogni : Una carriera straordinaria, straripante di successi distribuiti fra teatro, televisione ma soprattutto tanto, magnifico cinema. Un’unica firma capace di autografare decine e decine di pellicole imperdibili, componendo una filmografia così alta e sconfinata da far impallidire persino la più fertile fra le correnti artistiche. Esaurire le infinite personalità di Ingmar Bergman in un semplice articolo sarebbe impossibile. Meglio dunque ...

100 anni fa nasceva Ingmar Bergman : nei suoi film - tutta l’angoscia esistenziale di un’epoca : Il cinema di Ingmar Bergman è filosofia tradotta in immagini. I suoi film hanno raccontato l’estrema solitudine dell’essere umano e la grottesca ironia della vita che è, citando una delle scene più famose del regista svedese, nient’altro che una partita a scacchi con la Morte.Continua a leggere

Alberto Ascari oggi compirebbe 100 anni : l'unico italiano mondiale con Ferrari : Alberto Ascari 13 luglio 1918-26 maggio 1955 Cento anni fa nasceva Alberto Ascari, l'unico pilota italiano ad aver vinto il mondiale di Formula1 con la Ferrari, l'ultimo italiano campione del mondo , se non contiamo Mario Andretti, italiano di nascita e di cuore, , Leggi qui, oggi avrebbe cent'anni, invece Alberto Ascari se ne andò giovane a 37 anni il 26 maggio del 1955 lo stesso 26 , ma ...