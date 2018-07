Huawei P Smart Plus ufficiale | notch | Kirin 710 e quattro fotocamere

Più problemi con smartphone Samsung e Xiaomi - meno con Huawei e OnePlus : i bug più rilevanti : Sono gli smartphone Samsung a dare più problemi o quelli Xiaomi? In una speicale classifica che segna l'indice di "fallimento" dei device mobili come si colloca Huawei ma pure OnePlus e altri brand? A queste fondamentali domande risponde un nuovo rapporto Blancoo che si basa sulla diagnostica mobile interna e sui dati di milioni di smartphone esaminati dalla stessa società in Nord America, Europa, Asia e Australia. I test sono stati effettuati ...

Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei : lista aggiornata telefoni e tempi rilascio al 17 luglio : Si torna a parlare di Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei, ossia il fondamentale Aggiornamento che migliorerà le prestazioni grafiche dei device e allo stesso tempo pure la loro autonomia. Una nuova lista con a bordo i dispositivi supportati è stata resa nota dalla stessa Huawei con una tabella di marcia leggermente modificata per il rilascio rispetto a quanto condiviso con i nostri lettori per la prima volta a fine giugno. La fonte ...

Arriva il porting dell’app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone con Kirin 659 : In caso di cambio ROM, un aiuto Arriva dai porting delle app originali ad opera di appassionati che con tanto sudore e altrettanto lavoro "isolano" il software per realizzarne un APK L'articolo Arriva il porting dell’app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone con Kirin 659 proviene da TuttoAndroid.

Irresistibile prezzo Huawei P Smart con Vodafone a meno di 1 euro al mese : Il prezzo Huawei P Smart con Vodafone è il protagonista di una nuova campagna del vettore rosso che propone il device a rate piccolissime, è proprio il caso da dirlo. A quali condizioni e perché puntare su uno Smartphone lanciato solo da pochi mesi? Difficile davvero trovare un'offerta di quelle qui prese in esame: il prezzo Huawei P Smart con pagamento rateale per Vodafone prevede una spesa di soli 99 centesimi al mese, di fatto meno di 1 ...

Huawei presenta TalkBand B5 - auricolare-smartband con schermo AMOLED : A due anni di distanza dal predecessore Huawei presenta la smartband Huawei TalkBand B5, con schermo AMOLED, lettore di battito cardiaco e certificazione IP67. L'articolo Huawei presenta TalkBand B5, auricolare-smartband con schermo AMOLED proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio : Moto G6 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e anche quest’oggi è arrivata un’altra bella ondata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono cinque […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio: Moto G6, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Why notch? Il notch sugli smartphone : ecco la parola di Huawei : Why notch? ritorna per parlare di notch con i produttori: questa settimana tocca a Huawei, che ci spiega perché ha deciso di seguire questa strada nei suoi P20 e P20 Pro. L'articolo Why notch? Il notch sugli smartphone: ecco la parola di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Nuovi aggiornamenti a EMUI 8 e Android 8.0 Oreo per sette smartphone Huawei : Huawei ripropone l'aggiornamento a EMUI 8/Android 8.0 Oreo per sette smartphone (anche Honor), con un limite quotidiano e per una sola settimana. L'articolo Nuovi aggiornamenti a EMUI 8 e Android 8.0 Oreo per sette smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Nuova ondata di aggiornamenti per 7 smartphone Huawei e Honor in Cina : EMUI 8.0 con Oreo per tutti : Ci riferiamo in particolare a Huawei P9 e P9 Plus , i modelli di punta del produttore cinese per il 2016, recentemente saliti agli onori della cronaca a causa dell'annuncio circa la definitiva ...

Huawei pensa a nuovi smartwatch-auricolari : (Foto: Evan Blass) Il prossimo gadget indossabile della casa cinese Huawei potrebbe essere una nuova versione del suo bracciale intelligente TalkBand. Lo rivela un’immagine promozionale del dispositivo pubblicata in anticipo in Rete dal solitamente affidabile Evan Blass, insieme a qualche dettaglio sulla natura dell’aggeggio. Il wearable dovrebbe essere battezzato Huawei TalkBand B5 (dopo il predecessore B3) ed essere basato su un ...

Huawei è al lavoro su nuovi smartwatch con auricolari bluetooth incorporati : Stando ad un brevetto reso pubblico il mese scorso dal WIPO (World Intellectual Property Office), in questo momento Huawei sta lavorando su un nuovo concetto di smartwatch molto peculiare, in quanto dotato di auricolari bluetooth incorporati. Il brevetto in questione contiene dettagli su come Huawei sta progettando di raggiungere un simile risultato. L'articolo Huawei è al lavoro su nuovi smartwatch con auricolari bluetooth incorporati ...

Huawei lancerà il primo smartphone 5G nel 2019 battendo tutti gli altri : Huawei vuole battere sul tempo tutti gli altri produttori e potrebbe presentare il primo smartphone 5G già nel 2019, anticipando l’arrivo della quinta generazione di trasmissione dati prevista per il 2020. Huawei sarà la prima? Huawei non perde tempo ed è al lavoro sugli smartphone di prossima generazione, quelli che dovranno essere compatibili con il nuovo standard di comunicazione mobile che si prevede possa partire nel 2020. La data non ...

GPU Turbo per smartphone Huawei : i tempi per l’uscita definitiva sui singoli smartphone : Ancora novità estremamente interessanti direttamente dal mondo degli smartphone Huawei e Honor, in quanto nelle ultimissime ore sono giunte ulteriori informazioni a proposito di GPU Turbo. Il programma pensato per migliorare l'esperienza di utilizzo dei giochi e, al contempo, per migliorare i consumi di questi device, a quanto pare sta entrando nel vivo dopo l'approfondimento condiviso su queste pagine nella giornata di ieri. Nello specifico, ...

Sono sette gli smartphone Huawei che riceveranno Android 8.0 Oreo a partire da domani : Huawei annuncia il roll out, a partire da domani, dell'aggiornamento a Android 8.0 Oreo, con interfaccia EMUI 8.0, per sette smartphone. L'articolo Sono sette gli smartphone Huawei che riceveranno Android 8.0 Oreo a partire da domani proviene da TuttoAndroid.