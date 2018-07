Hockey su pista | Europei 2018 | Pagnini sensazionale! L’Italia schianta la Germania e

LIVE Italia-Germania - Europei Hockey pista in DIRETTA : azzurri per il poker di vittorie : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Germania, quarta partita degli azzurri nel gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono reduci da tre vittorie nelle prime tre partite e oggi, mercoledì 18 luglio, sfidano i tedeschi in un confronto determinante per stabilire la griglia dei quarti di finale, ormai in cassaforte per entrambe le squadre. I ragazzi guidati dal ct Massimo ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Germania primo test vero per l’Italia - una vittoria vale un quarto di finale agevole : Tre vittorie di fila sono un biglietto da visita importante per l’Italia, ma non garantiscono un piazzamento nei primi due posti. Lo sa bene il ct Massimo Mariotti, che oggi, mercoledì 18 luglio, si gioca un frammento importante del futuro degli azzurri negli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Un passo falso, infatti, costringerebbe l’Italia a compiere un’impresa con la corazzata iberica o ad accontentarsi ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Tre vittorie nelle prime tre partite. L’Italia procede spedita verso i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Ma la partenza a razzo non basta ad assicurarsi la prima posizione in classifica. Gli azzurri, infatti, sono attesi da un duplice confronto che deciderà le sorti dei ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti in vista della fase ad eliminazione diretta. Oggi, mercoledì 18 luglio, l’Italia ...

Hockey su pista - Europei 2018 : la Spagna sommerge la Germania e resta a contatto con l’Italia - la Francia bracca il Portogallo : Il primato del gruppo B è una questione tra Italia e Spagna agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri hanno prevalso nettamente contro l’Olanda, portando a +40 la differenza reti, ma gli iberici hanno inflitto una dura lezione alla Germania, imbattuta fino a ieri e sconfitta dalle Furie Rosse con un pesante 7-1 con sei diversi marcatori a segno e la doppietta di uno straripante Raul Marin. La Spagna si conferma così la ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia centra la terza vittoria consecutiva con l’Olanda per 15-4! Triplette per Verona - Malagoli e Cocco : terza vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista di La Coruña (Spagna). Gli azzurri si sono sbarazzati della modesta Olanda col punteggio di 15-4, frutto di un secondo tempo in cui gli avversari hanno riconosciuto la sconfitta ed hanno sostanzialmente smesso di giocare con intensità in vista dei prossimi impegni. I ragazzi guidati dal ct Mariotti non sono scesi in campo col piglio giusto, per poi raddrizzare il ...

LIVE Italia-Olanda - Europei Hockey pista in DIRETTA : azzurri a caccia della terza vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, valevole per la terza giornata del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruña (Spagna). Gli azzurri sfidano gli orange con l’obiettivo di blindare la qualificazione ai quarti di finale e rimanere in testa al girone a punteggio pieno aspettando gli scontri diretti contro Germania e Spagna, i quali stabiliranno le sorti del raggruppamento. L’Italia è reduce da ...

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è l’Olanda sulla strada dell’Italia - azzurri a caccia della terza vittoria per spiccare il volo nel gruppo B : Una vittoria straripante contro il Belgio e un successo convincente ma meno roboante con l’Inghilterra. L’Italia si prepara per la sfida all’Olanda nella sua terza partita del gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono consapevoli di non poter fallire l’occasione per mettere pressione ai padroni di casa, che affronteranno la Germania, attualmente a punteggio pieno, in un match ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna e Germania a braccetto con l’Italia - nel gruppo A vola il Portogallo : C’è un trio al comando del gruppo B negli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. L’Italia con due vittorie consecutive ha già praticamente messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale, ma per il primato nel girone dovrà vedersela con la Germania e soprattutto con la Spagna. I padroni di casa, infatti, hanno rifilato un pesantissimo 14-2 all’Olanda, contraddistinto dalle triplette di Adroher, Bargallo e Marin, ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Italia a caccia di un magico tris nel match contro l’Olanda, terza partita degli azzurri nel gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti scenderanno in campo domani, martedì 17 luglio, per dar seguito alla striscia positiva avviata contro Belgio e Inghilterra e per tener testa ai padroni di casa spagnoli nella rincorsa al primato nel girone, fondamentale per godere di ...

Hockey su pista - Europei 2018 : azzurri scatenati - vittoria bis con l’Inghilterra! Doppiette per Banini - Malagoli e Pagnini : Seconda vittoria e qualificazione in cassaforte per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista, in corso a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno sconfitto 9-4 l’Inghilterra al termine di un match complesso contro un avversario scorbutico, che ha costretto i ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti a ricorrere costantemente al gioco falloso per spezzare i ritmi e porre un freno al contropiede degli inglesi. Ma la compattezza del ...

LIVE Europei Hockey pista - Italia-Inghilterra in DIRETTA : azzurri a caccia del bis - la vittoria vale il pass per i quarti : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Dopo il successo roboante contro il Belgio, gli azzurri tornano in campo oggi, lunedì 16 luglio, per sfidare la compagine inglese, reduce da una pesante sconfitta al cospetto dei padroni di casa spagnoli. Il ct Massimo Mariotti è consapevole di disporre di un gruppo ricco di talento, ma non ha ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia con la pancia piena affronta l’Inghilterra - la vittoria vale il pass per i quarti : Vincere per conquistare in anticipo il pass per i quarti di finale. L’Italia torna in campo oggi, lunedì 16 luglio, a La Coruna (Spagna) nella seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista. Dopo la scorpacciata di gol contro il Belgio, annichilito con un perentorio 24-0, gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti affronteranno l’Inghilterra, avversario scomodo ma decisamente inferiore tecnicamente rispetto ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati della prima giornata. Volano Germania e Portogallo : Si completa e va in archivio la prima giornata degli Europei di Hockey su pista: si registrano le vittorie di Svizzera e Portogallo nel Girone A, dove riposa la Francia, mentre nel Girone B, oltre al successo della Spagna di ieri e dell’Italia, oggi la Germania supera l’Olanda. Girone A risultati prima giornata Svizzera-Austria 5-1 Andorra-Portogallo 0-11 Riposa: Francia Classifica dopo la prima giornata Portogallo e Svizzera 3; ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Inghilterra. Programma - orario e tv : Concedere il bis per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale e guardare avanti con rinnovata fiducia. L’Italia affronterà l’Inghilterra domani, lunedì 16 luglio, nella seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri, guidati dal ct Massimo Mariotti, sono reduci da un successo convincente contro il Belgio, ma non possono certamente mollare la presa e hanno bisogno di ...