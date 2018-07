Hockey prato femminile | Mondiali 2018 | la formula della manifestazione L’Italia punta

Hockey prato : i convocati della nazionale maschile per un raduno in Repubblica Ceca : Non solo nazionale femminile, ovviamente la più attesa, visto l’appuntamento del Mondiale di Londra. In questa lunga estate per l’Hockey su prato sarà impegnata anche la squadra al maschile, che in questi giorni volerà in Repubblica Ceca, a Praga, dall’1 al 5 agosto, in preparazione alle Hockey Series Open di Gniezno (Polonia). Roberto Da Gai ha convocato 20 uomini per questo raduno. PORTIERI: Enrico Francesconi, Angelo ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X : Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale femminile di Hockey su prato: la squadra guidata da Roberto Carta è in quel di Londra, dove tra pochi giorni andrà a giocarsi a tantissimi anni di distanza dalla prima ed unica apparizione, i Mondiali. Evento unico, dove le azzurre si presentano con una rosa mai stata così forte: andiamo a scoprire le convocate ai raggi X. Portieri Una delle giocatrici azzurre ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Pochissimi giorni al via: la manifestazione più attesa per la nazionale femminile di Hockey su prato è ai nastri di partenza, a breve scatteranno i Mondiali in quel di Londra. Andiamo a scoprire il calendario e le date con tutto il Programma e gli orari (ricordiamo che il fuso orario in terra britannica è -1). Prevista, come di consueto, la diretta streaming sul canale Youtube della Federazione ...

Hockey prato : l’Italia pareggia con l’Irlanda e si aggiudica il Tri Nations : Una crescita costante, partita dopo partita. L’Italia dell’Hockey su prato femminile continua a far sognare i tifosi azzurri in vista del Mondiale di Londra che è alle porte: le azzurre, che stanno svolgendo ritiri in giro per l’Europa per preparasi al meglio all’appuntamento iridato, continuano a portare a casa ottimi risultati. Oggi le ragazze di Roberto Carta si sono aggiudicate il Tri Nations, torneo amichevole a ...

Hockey prato - Roberto Carta : “L’obiettivo è il pass alle Olimpiadi - Mondiali tappa di passaggio” : ESCLUSIVA OA SPORT – Un appuntamento storico per la nazionale femminile di Hockey su prato italiana: tra dieci giorni le azzurre andranno a giocarsi per le seconda volta, a distanza davvero di tantissimi anni, i Mondiali, in quel di Londra. Un evento da preparare assolutamente al meglio, con la squadra di Roberto Carta che da mesi sta organizzando raduni ed amichevoli per poter portare in terra britannica una rosa ideale per la ...

Hockey prato - verso i Mondiali 2018 : Italia-Cile 0-1 in amichevole - le azzurre dominano ma cedono nel finale : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Hockey prato femminile che scatteranno la prossima settimana a Londra. La nostra Nazionale ha affrontato il Cile in un’amichevole a Dublino (Irlanda): le azzurre hanno dominato la partita in lungo e in largo, hanno tentato di sbloccare la situazione in molteplici circostanze ma purtroppo sono state sconfitte per 1-0 grazie al gol che le sudamericane hanno ...

Hockey prato : la nazionale femminile si impone in amichevole con l’Irlanda per 3-2 : Italia show anche in Irlanda. La nazionale femminile di Hockey su prato, impegnata nell’ennesimo raduno di preparazione ai Mondiali, in quel di Dublino, hanno battuto le padrone di casa in una versione development per 3-2. Super azzurre nei primi due quarti: sblocca il risultato Socino, poi nella seconda frazione a segno Singh e Mirabella. Le verdi accorciano le distanze ma non basta. Martedì si replica, avversario il Cile. Questa la ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Davvero tutto pronto all’appuntamento dell’anno per quanto riguarda l’Hockey prato italiano: la nazionale femminile sarà in quel di Londra per disputare i Mondiali. Una partecipazione storica quella delle azzurre che hanno agguantato il pass l’anno scorso in World League: appuntamento dal 21 luglio. Andiamo a scoprire il calendario completo degli incontri (ricordiamo che il fuso orario in terra britannica è -1): la ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. Roberto Carta ha scelto le diciotto azzurre per Londra : È arrivato il momento di ufficializzare le scelte. Come detto prima del raduno verso Dublino, proprio dal ct Roberto Carta, “Nel fare la selezione abbiamo spaccato il pelo in quattro, tanto è alto il livello di queste atlete e c’è dispiacere perché meritavano tutte di esserci, ma alla fine si è obbligati a fare delle scelte”. L’allenatore sardo ha diramato la lista delle diciotto convocate della nazionale femminile di Hockey prato ...

Hockey prato - Italia lanciata verso i Mondiali : le convocate per il raduno di Dublino - poi tutte a Londra. Tagliate due azzurre : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di Hockey prato femminile, ha diramato le convocazioni per il raduno di Dublino e per il triangolare che le azzurre giocheranno contro Irlanda e Cile. Le 20 giocatrici chiamate in causa si avvicinano a grandi passi ai Mondiali di Londra che si disputeranno a fine luglio: questa trasferta in Irlanda servirà proprio per definire il gruppo che parteciperà alla rassegna iridata (il volo verso la capitale ...

Hockey prato : i convocati dell’Italia per un raduno a Roma. Poche novità per Roberto Da Gai : raduno per la nazionale maschile di Hockey prato: arrivate le scelte da parte di Roberto Da Gai per gli azzurri che saranno a Roma dal 12 al 15 luglio 2018 al CPO Giulio Onesti. 23 convocati, Poche novità rispetto alle ultime uscite: ci sono tutti i cardini di questa squadra che sembra essere davvero in crescita nell’ultimo biennio. Andiamo a scoprire gli azzurri. PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, SORRENTINO IVAN, CARROZZO ANGELO DIFENSORI: ...

Hockey prato femminile - ITALIA NELLA STORIA! Le azzurre battono per la prima volta la corazzata della Germania! : Avvicinamento migliore all’appuntamento più importante dell’anno non poteva esserci. La nazionale ITALIAna di Hockey su prato femminile continua a riscrivere la storia di questo sport nel Bel Paese. Dopo aver agguantato la qualificazione al Mondiale che si disputerà a fine luglio, le azzurre agguantano un successo di prestigio, seppur in amichevole: la nazionale guidata da Roberto Carta ha infatti sconfitto la Germania in quel di ...

Hockey prato - l’Italia si raduna a Dortmund : 22 azzurre convocate - corsa verso i Mondiali : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di Hockey prato femminile, ha convocato 22 giocatrici per un raduno di preparazione ai Mondiali che scatteranno il prossimo 21 luglio a Londra. Le azzurre si ritroveranno a Dortmund (Germania) dal 27 giugno al 2 luglio. Si tratta dello stesso gruppo che ha partecipato ai recenti collegiali di Glasgow e Roma. PORTIERI CHIRICO MARTINA (CUS PISA), CUSIMANO CLARA (SSD TEAM SPORT) DIFENSORI TIDDI ...

Hockey prato : super Italia in amichevole - Francia travolta 7-0 : È grande Italia in quel di Roma, dove la nazionale di Hockey su prato femminile è in raduno per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, quello dei Mondiali di Londra. Le azzurre al CPO Acqua Acetosa di Roma si sono imposte nella seconda volta in amichevole con la Francia, questa volta dominando in lungo e in largo con le cugine transalpine e chiudendo l’incontro per 7-0. A segno Garraffo, Vynohradova (2), Socino, Pacella, ...