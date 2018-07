Helsinki | Trump | un cagnolino al guinzaglio di Putin

La versione di Trump è cambiata “Putin ha interferito”/ Russiagate - Helsinki - Nato : voltafaccia del Presidente : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

TRUMP FA RETROMARCIA "RUSSIA HA INTERFERITO - CREDO A 007"/ Summit Helsinki con Putin : "intendevo il contrario" : TRUMP e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Trump-Putin : cosa resta del vertice di Helsinki oltre le polemiche sul Russiagate : Se il summit di Helsinki è stato dominato dalle polemiche sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, dietro le quinte le diplomazie cercheranno di dare un seguito concreto ai temi discussi in Finlandia: nucleare, Siria, difesa e Nord Stream. Intanto Trump fa retromarcia: piena fiducia nelle agenzie di intelligence americane di cui accetta le conclusioni sulle intrusioni russe anche se - spiega il presidente Usa - non hanno inciso ...

Trump-Putin - il vertice chiude la guerra fredda?/ Helsinki - Ue la vera ‘vittima’. Critiche Usa su Russiagate : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Trump-Putin : cosa resta del vertice di Helsinki oltre al Russiagate : Se il primo summit tra i due presidenti è stato dominato dalle polemiche del Russiagate, dietro le quinte le diplomazie cercheranno di dare un seguito concreto ai temi discussi in Finlandia: nucleare, Siria, difesa e Nord Stream...

TRUMP E PUTIN - I RETROSCENA DELL'INCONTRO DI Helsinki/ Il Nuovo Ordine Mondiale secondo Usa e Russia : Summit di HELSINKI: cosa sappiamo del vertice tra Donald TRUMP e Vladimir PUTIN. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Cosa sappiamo dell'incontro di Putin e Trump a Helsinki/ Usa-Russia - tra guerra fredda e Russiagate : Summit di Helsinki: Cosa sappiamo del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:25:00 GMT)

Helsinki : Trump e Putin - i Gianni e Pinotto del Russiagate : I due sovranisti in capo, i due leader della post-globalizzazione, i due fari di tutti i neo-nazionalismi, s’incontrano a Helsinki, in un contesto con reminiscenze vagamente sovietiche, e si confermano più alleati che rivali, alla faccia dei loro alleati, che Donald Trump scarica e che Vladimir Putin non ha: se non fosse per la gente in piazza, che denuncia i voltafaccia dell’americano su clima e liberismo e le violazioni del russo dei diritti ...

Helsinki - incontro Trump-Putin/ Ultime notizie - summit di oltre 2 ore : "Russiagate gigantesca farsa" : Helsinki, incontro Trump-Putin: Ultime notizie, leader Usa-Russia soddisfatti, "le nostre relazioni stanno cambiando, nessuna ingerenza su elezioni America"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:04:00 GMT)

Helsinki - Trump smentisce la Cia : "Putin non è un avversario" : "Non vi è alcuna ragione per complicare ulteriormente le relazioni tra Russia e Stati Uniti". Con queste parole il Presidente russo Vladimir Putin ha aperto da Helsinki, in Finlandia, la conferenza stampa congiunta con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La capitale finlandese ha ospitato numerosi negoziati tra Stati Uniti ed Unione Sovietica durante l"era della Guerra Fredda. I due leader si sono già incontrati nel luglio dello scorso ...

Repubblicani all'attacco di Trump dopo il vertice di Helsinki con Putin. Il senatore Flake : "vergognoso" : Fioccano le polemiche negli Stati Uniti a margine dell'incontro di Helsinki tra il presidente Trump e il collega russo Vladimir Putin. Con i primi commenti, al veleno, che arrivano inaspettatamente dal fronte repubblicano: "Mai avrei pensato di vedere il giorno in cui il nostro presidente americano, accanto al presidente russo, incolpa gli Stati Uniti per una aggressione russa. È vergognoso", ha tuonato su twitter il senatore Jeff Flake. ...

Cosa si sono detti Trump e Putin a Helsinki : “L’incontro di oggi è solo un inizio”, ha detto Donald Trump in conclusione della conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin. I due leader si sono promessi incontri frequenti e collaborazioni perché, come ha detto il presidente americano: “La diplomazia è da preferire ai conflitti”. “Il mondo an

Vertice Trump-Putin a Helsinki : "Andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva" : ...

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel voto Usa”. Trump : Russiagate una farsa : «L’inchiesta sul Russiagate è stata un disastro, ci ha tenuto separati, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. È stata una campagna elettorale onesta. Ho battuto correttamente Hillary. Il Russiagate ha messo in difficoltà le relazioni delle due più importanti potenze nucleari». La dichiarazione di Donald Trump nel mezzo della conferenza st...