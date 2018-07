Hawaii | ecco cosa ha provocato l’esplosione di lava lungo la costa Nonostante

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018)ha causatoche ha proiettato rocce e detriti su un’affollata imbarcazione turistica sulla Grande Isola delle, dove è in corso l’eruzione del vulcano Kilauea? Il Servizio Geologico statunitense (USGS) parla di esplosione litorale. L’USGS spiega che le esplosioni litorali si verificano quando lafusa a 2.000°C incontra l’acqua del mare molto più fredda, creando un’esplosione di vapore che può scagliare frammenti di roccia a centinaia di metri di distanza. “Quando si vede un’esplosione litorale, a volte si può vedere il materiale fuso incandescente rosso intenso o giallo/rosso insieme a molti detriti scuri”, spiega Janet Babb, geologa dell’USGS. In un video registrato da un passeggero si vede per poco tempo una roccia dalle dimensioni di una palla da basket atterrata sull’imbarcazione danneggiata. L’USGS spiega che questi tipi di frammenti possono percorrere ...