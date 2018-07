“Hai capito Mario Balotelli!” Il calciatore italiano pizzicato con la nuova fiamma | ecco

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tempo d’estate, di condizionatori accesi e fughe al mare per cercare un po’ di fresco in riva al mare. Ma anche, per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, di sogni in spiaggia, a parlare con i vicini di ombrellone dei possibili colpi di mercato della propria squadra del cuore. Girotondi che spesso rimangono soltanto ipotetici e che coinvolgono però via via tutti i principali atleti: tra questi il solitoBalotelli, al momento ancora in forza al Nizza, in Francia, nonostante le tante voci di una cessione in vista. Vero o meno che sia, l’attaccanteha trovato un altro modo per far parlare di sé, puntando forte sulla vita sentimentale. L’ultimo scoop sul suo conto è stato lanciato dal settimanale Chi, che lo ha immortalato a sorpresa in compagnia di una ragazza giovane e molto, molto bella. Che sia la suafidanzata? Le foto ...