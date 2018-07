Grotta Thailandia | baby calciatori lasceranno oggi l’ospedale

I baby calciatori salvati dalla Grotta in Thailandia lasceranno oggi l'ospedale : Come hanno dimostrato durante la lunga permanenza nella grotta di Tham Luang, la loro tempra è forte e permetterà loro di lasciare l'ospedale con un giorno di anticipo. Attesa per la conferenza stampa in cui racconteranno la loro avventura, un momento delicato per il quale sono state prese precauzioni come la supervisione di un team di psicologi che vaglieranno le domande dei giornalisti.Continua a leggere

Thailandia : i ragazzi della Grotta lasciano oggi l’ospedale e parleranno alla stampa : I 12 giovani calciatori e il loro allenatore, rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang in Thailandia, lasceranno oggi l’ospedale e parleranno per la prima volta alla stampa: “Il motivo per cui ci sarà una conferenza stampa è per consentire ai giornalisti di porre domande ai ragazzi e che, dopo, possano tornare alle loro vite normali senza essere disturbati dai media“, ha spiegato un portavoce del ...

Thailandia - la Grotta dei ragazzini intrappolati diventa un museo : Sulla vicenda dei 12 ragazzini della squadra di calcio e dell’allenatore rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang, nel Nord del Paese, promette di scatenarsi un’operazione di marketing dell’intrattenimento fra le più colossali della storia moderna del settore. Come noto, il gruppo è stato salvato per intero lo scorso 10 luglio, dopo che le piogge avevano condotto a un innalzamento dei livelli delle acque nelle cavità ...

Thailandia - i baby calciatori stanno bene : “Ecco come li abbiamo tirati fuori dalla Grotta” : Craig Challen, tra i soccorritori dei 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang, ha raccontato il loro salvataggio: "Sono stato io a dirgli come avremmo proceduto. Non credevo di riuscire a estrarre persone vive, ma solo corpi". Intanto, i ragazzi stanno bene e dovrebbero essere dimessi il 19 luglio dall'ospedale in cui sono ancora in isolamento.Continua a leggere

Thailandia : i 12 ragazzi della Grotta saranno dimessi il 12 luglio : I 12 giovani calciatori ed il loro allenatore, salvati dalla grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, potrebbero essere dimessi dall’ospedale il 12 luglio: lo ha reso noto il Ministro della Salute, Piyasakol Sakolsatayadorn. I ragazzi, rimasti intrappolati nella caverna per 18 giorni, si stanno riprendendo, sia fisicamente che mentalmente. Al momento il loro contatto con il mondo esterno è molto limitato: le visite dei familiari ...

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella Grotta : ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

Thailandia : i baby calciatori dalla Grotta al set cinematrografico : L’odissea dei 12 piccoli calciatori thailandesi e il loro allenatore intrappolati per 18 giorni in una delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, si è appena conclusa nei migliori dei modi. Questa incredibile storia che ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso ha interessato alcuni produttori cinematografi di Hollywood che vorrebbero realizzarci un film. Infatti sembrerebbe che ci siano già stati dei sopralluoghi da parte di ...

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della Grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

Thailandia - Grotta : ai sub stranieri visto valido per 5 anni : I sub stranieri impegnati nell’operazione di recupero dei 12 ragazzi e dell’allenatore dalla grotta Tham Luang sono stati oggi ringraziati dal governo thailandese con la concessione della prestigiosa ‘Thailand Elite Card’, un documento che normalmente può costare fino a 25mila euro e che include un visto per la Thailandia a entrate multiple per cinque anni. Lo riportano i media thailandesi. La carta include una serie di ...

Thailandia - l’eroe 14enne nella Grotta/ Baby calciatore e profugo birmano : ha “coordinato” le operazioni : Il ragazzino birmano, l'unico a conoscere l'inglese, che ha coordinato le operazioni di salvezza dei ragazzini intrappolati nelle grotte della Thailandia, ecco chi è(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:53:00 GMT)