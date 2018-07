Grave incidente sull' A4 | coinvolto Marco Paolini Grave una donna | l' attore in stato di

Foggia - famiglia distrutta in un incidente : morti padre e gilia di 4 anni. Grave la mamma : Tragico incidente stradale stamani alle porte di Foggia in Puglia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo, e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie dell'uomo e madre della ...

Incidente in moto nel napoletano - Grave 16enne promessa dell'Inter : Pasquale Carlino, 16enne attaccante delle giovanili dell'Inter ha avuto un Incidente a bordo di una moto guidata da un amico, in provincia di Napoli, zona di cui è originario. La società nerazzurra: "Siamo tutti con te"

Inter in ansia - incidente stradale per giovane calciatore : è Grave [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Inter in ansia per le condizioni di un giovane calciatore nerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto incidente stradale, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, il giovane è in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si ...

Cassino - Grave incidente sulla A1 : muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi : Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi Continua a leggere L'articolo Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi proviene da NewsGo.

Grave incidente sulla A1 nei pressi di Cassino : muore una coppia e la loro figlia neonata : Ancora non è stata stabilita la dinamica che ha coinvolto due veicoli. L'incidente ha causato una lunga coda

Mondo del Rally con il fiato sospeso - Paolo Andreucci coinvolto in un Grave incidente : si teme per la sua vita : Il 10 volte campione italiano di Rally Paola Andreucci è stato coinvolto in un terribile incidente nei pressi di Bajardo: il pilota è stato trasportato in ospedale in elicottero Un grave incidente ha coinvolto l’equipaggio di Peugeot Sport Italia composto da Paolo Andreucci e Anna Andreussi. I due campioni italiani, vincitori di ben 10 titoli nazionali di Rally, mentre erano impegnati nei test Pirelli sono incappati in un terribile ...

Incidente mortale in Carnia : anziano perde la vita - Grave il nipote : Incidente mortale a Lauco , questo pomeriggio verso le 15, in località Trischiamps , dove un anziano ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto. A bordo della vettura viaggiava ...

Scontro auto-tir Cassino-Sora : morta mamma 38enne/ Ultime notizie - incidente stradale : figlia di 3 anni Grave : Scontro auto-tir Cassino-Sora: morta mamma 38enne, grave la figlioletta di 3 anni trasportata al Bambino Gesù di Roma. La piccola lotta tra la vita e la morte.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Incidente col parapendio nel Torinese : impatto contro i cavi alta tensione - Grave 39enne : grave Incidente durante un volo notturno con il parapendio nel Torinese: un uomo è rimasto folgorato, a causa dell’impatto contro i cavi dell’alta tensione nella località di Chialamberto, nel Canavese. Il 39enne stato trasportato all’ospedale Cto di Torino dal 118, ed è ricoverato in prognosi riservata per trauma alle vertebre e al midollo. E’ in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Incidente ...