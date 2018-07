Grande Fratello Vip | Elisabetta Gregoraci nel cast? Parla lei

Elisabetta Gregoraci : “Grande Fratello Vip? Decido da sola - senza Briatore” : Elisabetta Gregoraci concorrente del Grande Fratello Vip? “Decido da sola” Elisabetta Gregoraci potrebbe entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Altro che divieto dell’ex marito Flavio Briatore, la showgirl calabrese è determinata più che mai a proseguire con la sua carriera televisiva. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: ...

Grande Fratello - Alessia Prete e la malattia all'anca : "Ora ho risolto - ma ho sofferto per anni" : Rispondendo ad una domanda postale via Instagram Story, Alessia Prete svela che sin da quando è nata deve fare i conti con una malattia. Sono nata con una Lussazione congenita alle anche (conosciuta come Displasia) e per anni non ho potuto praticare molti sport, soffrendone. Ora ho risolto e anche in questo ho avuto il mio riscatto.prosegui la letturaGrande Fratello, Alessia Prete e la malattia all'anca: "Ora ho risolto, ma ho sofferto per ...

Tale e Quale Show - 23 nomi provinati : ci sono ex Grande Fratello - Isola - X Factor e Amici : Anticipazioni sulla nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare Talent del venerdì sera di Rai 1 che dal 14 settembre alle 21. 25 torna sugli schermi della prima rete di Viale Mazzini. sono stati provinati ben 23 nomi: artisti che avrebbero già fatto parte di alcuni reality, quali Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e anche Talent come X Factor o Amici. Tale e Quale Show: ecco i nomi dei provinati Se già sappiamo con certezza chi farà parte ...

Aida Nizar - figuraccia dell’ex Grande Fratello : gira un video in moto senza casco - ma alla fine perde il controllo e si schianta : L’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, ha girato un video a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per invitare i suoi fan a un evento. Nel filmato si vede la spagnola a bordo di una moto, senza casco, mentre si rivolge alla telecamera. alla fine, però, superata una curva, Nizar perde il controllo del mezzo e va a finire contro un parapetto. L’incidente, fortunatamente, non le ha provocato danni. L'articolo Aida Nizar, ...

Grande Fratello Vip 3 - nella lista c'è pure Nina Moric : Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi? Secondo Ivan Rota, giornalista del settimanale 'Novella 2000', Nina Moric sarebbe in trattativa per entrare nella ...

Nina Moric al Grande Fratello Vip 3? / La showgirl di nuovo nella Casa ma da concorrente : lo scoop! : Nina Moric al Grande Fratello Vip 3? La showgirl potrebbe tornare nella Casa più spiata d'Italia ma, stavolta, da concorrente: Novella 2000 conferma l'indiscrezione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Iva Zanicchi dice no al Grande Fratello Vip e diventa giudice di Tu si que vales : «Rinuncia per volere di Maria» : MILANO - Iva Zanicchi rinuncia al Grande Fratello Vip e diventa giudice di 'Tu si que vales'. La Zanicchi infatti prende il posto di Mara Venier, tornata in Rai, come giudice popolare su chiamata di ...

Marina La Rosa umilia Barbara D'Urso : 'Grande Fratello? La Bignardi...' : Marina La Rosa , concorrente del Grande Fratello 1 , parla del reality e di come è cambiato negli ultimi anni. Passa in rassegna le varie conduttrici del programma, ma non nomina mai Barbara D'Urso. '...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Work in progress per la terza edizione del "Grande Fratello Vip". Dopo le prime due stagioni di Grande successo, si lavora al terzo round. L'appuntamento è, come sempre, in autunno. E questa al...

Grande Fratello - Veronica : "Non sono ancora riuscita a vedere mio padre Bobby Solo" : A dispetto di quanto annunciato, non c'è ancora stato l'incontro di Veronica Satti e suo padre Bobby Solo. A raccontarlo è la stessa ex concorrente del Grande Fratello, ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più su Radio Radio.Da quando sono uscita non siamo ancora riusciti a vederci, perché abbiamo avuto degli impegni e lui è stato in America. Poi dopo quindici anni che non ti vedi, un mese in più non cambia chissà che cosa. ...

Grande Fratello Vip 3 : Manuela Arcuri potrebbe entrare nella casa con il fratello : Ad ottobre partira' la nuova edizione del Grande fratello Vip, la terza, dopo il Grande successo di ascolti [VIDEO] dell'anno scorso che ha visto come vincitore Daniele Bossari. Per quest'ultimo, è stato sicuramente un anno memorabile in quanto, dopo la vittoria nel reality e l'esperienza come opinionista nell'Isola dei Famosi si è sposato con Filippa Lagerback, la quale ricopre da anni il ruolo di annunciatrice nel programma di Fabio Fazio Che ...

Rumors Grande Fratello Vip 2018/ concorrenti possibili : in lizza Manuela Arcuri : Emergono nuove anticipazioni sui papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Il reality show di Canale 5 riaprira' i battenti probabilmente il prossimo ottobre con la terza edizione condotta dalla confermatissima Ilary Blasi, affiancata dal direttore di 'Chi', Alfonso Signorini. Il cast verra' definito nel corso delle prossime settimane ma intanto secondo il settimanale 'Spy' ci sarebbero gia' i primi due concorrenti: trattasi di Manuela ...

Grande Fratello Vip 2018/ Due ex tronisti e un'attrice spagnola nel cast? La quasi conferma : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: nel cast ci saranno due ex tronisti? Francesco Monte e Lucas Peracchi vicini al sì e arriva l'appello del web(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 03:08:00 GMT)