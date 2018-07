Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login

“Android ha creato più scelta” - Google prepara il ricorso alla decisione UE : Google annuncia la sua intenzione di ricorrere in appello per la salatissima multa inflittagli dalla Commissione Europea: ecco le parole pubblicate sul blog ufficiale da parte di Sundar Pichai, CEO della compagnia. L'articolo “Android ha creato più scelta”, Google prepara il ricorso alla decisione UE proviene da TuttoAndroid.

Google News si prepara a reintrodurre le Scelte degli editori : Stando a quanto si apprende dal changelog dell'ultimo aggiornamento pubblicato sul Google Play Store, gli highliths stanno per tornare nell'app Google News

Google Chrome si prepara a migliorare la gestione dei download : Stando a quanto si apprende da Chromium Gerrit, presto Google Chrome consentirà agli utenti di rinominare i file e scegliere una cartella per i download

Google Play Games si rifà il look e si prepara a introdurre un tema scuro : Le recenti versioni di Google Play Games hanno introdotto alcune novità che vanno ad aggiungersi a quelle in arrivo nel prossimo futuro, scoperte grazie ad […]

Google Pay si prepara ad integrare le funzioni di invio e ricezione di denaro : Pare che le precedenti funzioni di Google Wallet sarebbero già pienamente funzionanti nell'app Google Pay standard e i pagamenti peer-to-peer funzionano in Inghilterra

App Google Beta si prepara a introdurre novità per gli Smart Display e nuove routine : La nuova Beta di App Google, arrivata alla versione 8.10, si prepara a introdurre diverse novità per gli Smart Display e a introdurre nuove routine

Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36

Google Foto 3.23 si prepara a introdurre modifiche sul bokeh - un risparmia spazio e altre piccole novità : Google Foto 3.23 prepara la strada alle modifiche alla modalità ritratto, nuove strategie per risparmiare spazio e alcune altri piccole novità.

App Google 8.8 prepara le etichette colorate per le voci di Assistant e tante altre novità : Nel pomeriggio di ieri è partito il roll out della nuova beta dell'App Google, che arriva così alla versione 8.8 e rivela, attraverso l'analisi dell'APK, una serie di novità che arriveranno nelle prossime versioni. Basti pensare all'esempio di Assistant, per il quale si sta lavorando su uno schema organizzativo con etichette colorate per contrassegnarne le voci ed alla nuova Google Podcasts.

Google Telefono versione 21 prepara la nuova scheda Preferiti - filtro spam - RTT e supporto per Android P : Google Telefono si aggiorna alla versione 21 e all'interno del codice prepara l'arrivo di tante novità: ecco tutti i dettagli grazie al teardown dell'APK.

Your Match arriva su Google Maps 9.79 - che prepara la strada a nuove funzioni : La versione 9.79 di Google Maps inizia a mostrare Your Match, in indicatore che mostra il possibile indice di gradimento di un locale, basandosi sulle preferenze passate.

Google prepara le emoji vegane e toglie le uova dall'insalata : Dopo il recente aggiornamento all'emoji del revolver trasformato in una pistola ad acqua, torniamo a parlare di stravolgimenti alle "faccine" che quotidianamente utilizziamo […]

L'Antitrust Ue prepara una pesante multa a Google per Android : Google torna sotto la lente dell'Antitrust Ue: la Commissione europea, stando a quanto riportato di recente dal Financial Times, sta preparando una pesante multa per abuso di posizione dominante commesso attraverso il sistema operativo Android.

Financial Times : 'Ue prepara multa a Google per abuso di posizione dominante' : La commissione Ue si prepara a multare Google per abuso di posizione dominante tramite il sistema operativo Android. Lo riporta il Financial Times, secondo le quali una sanzione è attesa anche se non ...