Google porta la sua rete sotto l’Atlantico | tra Stati Uniti e Francia

Google Home consente ora di gestire calendari iCal e importati : Google Home consente ora di decidere quali calendari gestire, mostrando quelli collegati al proprio account Google, inclusi quelli iCal o importati via web.

Google Duo ora supporta un maggior numero di dispositivi e tablet : Google sta implementando il supporto per più dispositivi su un account per supportare i tablet e gli smart display abilitati per Google Assistant. Il supporto di più dispositivi permette di connettere l'account Google al numero di telefono in Google Duo e di effettuare e ricevere chiamate tramite lo stesso o l'indirizzo email.

Un nuovo aggiornamento porta "Hey Google" anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno.

Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36

L'app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile.

Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite : L'interfaccia dedicata alla personalizzazione dell'esperienza pubblicitaria Google si veste a nuovo con il Material Theme. Intanto arriva App Maker per gli utenti G Suite e presto Goole Tasks avrà la propria applicazione standalone.

Google Pixelbook potrebbe a breve supportare Windows 10; la sconfitta di Chrome OS? : Google, con il suo Chrome OS, si è messa inevitabilmente in diretta competizione con Microsoft per quanto riguarda il mercato dei notebook ma, quanto pare, l'azienda di Mountain View dovrà presto scendere a qualche scomodo compromesso. Numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi facevamo già riferimento all'intenzione di Google di implementare a breve Windows 10, oltre che ovviamente Chrome OS, nel suo Pixelbook, un notebook di ...

Google potrebbe portare le "tap gesture" su Chromecast : Una recente richiesta di modifica del codice nei repository di Chromium suggerisce che Google sarebbe intenzionata a portare il supporto alle "tap gesture" su Chromecast.

Ecco come esportare la cronologia dei registri delle chiamate con Google Duo : Nei mesi scorsi il team di Google Duo con la versione 32 dell'app ha implementato la possibilità di esportare la cronologia dei registri delle chiamate

Google Pixel 2 XL : l'aggiornamento di sicurezza di giugno in alcuni casi porta un bug nel risveglio : Pare che con l'ultimo update il Google Pixel 2 XL sia divenuto decisamente più lento a riattivarsi (passando da 1 secondo a due o anche tre secondi)

Xbox One si prepara a supportare Amazon Alexa e Google Assistant - che amplia le azioni disponibili negli USA : Xbox One di Microsoft includerà presto il supporto sia per l'assistente digitale Alexa di Amazon che per Google Assistant. Scopriamo tutti i dettagli

Nest presenta Hello - mentre Netatmo Presence e Welcome supportano Google Assistant : Nest Hello è il nuovo campanello smart per la casa che offre videocamera HD, risposte preregistrate, visione notturna e altre funzioni intelligenti. Intanto Netatmo Presence e Welcome introducono il supporto a Google Assistant e Google Home attraverso un aggiornamento software.

Anche Google Home supporta Mi Home - anche se in maniera limitata : Dopo essere stato avvistato su Google Assistant, il centro di controllo Xiaomi Mi Home arriva anche su Google Home anche se in maniera limitata.

Tante novità per le aziende con Android P - Google Tasks supporta già il cambio account in-app : Android P porta Tante novità per le aziende e per chi usa uno smartphone Android per lavoro: in arrivo anche il cambio di account direttamente in app, disponibile già su Google Tasks.